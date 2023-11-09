Скандал с 5 медведями: новосибирские дрессировщики подали в суд на зоозащитников — они требуют назад зверей

Новосибирские дрессировщики Марина и Сергей Герасимовы подали иск против зоозащитников и Росприроднадзора. Они требуют признать недействительными протокол о безвозмездном изъятии диких животных и акт приема-передачи зверей. Об этом сообщает Центральный районный суд.
Животные — пять бурых медведей, кошки и собаки были изъяты зоозащитниками в посёлке Садовый Новосибирского района в прошлом году. Они содержались в неотапливаемом помещении, и как сообщали волонтеры, без должного ухода.
— Дрессировщики в иске указывают, что Росприроднадзор допустил ряд нарушений. По их мнению была указана недостоверная информация об отсутствии владельца пяти особей бурых медведей. А лица, которым передают животных, ранее совершили противоправные действия по их захвату — по данным обстоятельствам проводится уголовно-процессуальная проверка, — добавили в судебном департаменте НСО.
Герасимовы заявили, что у них есть все необходимые документы на животных. Корреспондент НГС дозвонилась до Сергея Герасимова. Он взял трубку, но ничего не отвечал, на заднем фоне переговариваясь с какой-то женщиной.
Также редакция обратилась за комментариями к зоозащитникам и Росприродгадзору. Летом стало известно, что им потребуется около 4 миллионов рублей, чтобы животные смогли переехать из Новосибирска в экопарки.
Ранее НГС писал, что семья Герасимовых в 2019 году осталась без работы и денег, из-за чего дрессировщикам стало не на что кормить и согревать зверей. Медведям помогали неравнодушные граждане. Позже Герасимовы заявили, что нашли работу в Азии, куда и собираются с мишками, а затем рассказали, что начали выступать в столице Казахстана.
В итоге животных из ужасных условий забрали волонтеры.