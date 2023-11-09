Скандал с 5 медведями: новосибирские дрессировщики подали в суд на зоозащитников — они требуют назад зверей

Ранее НГС писал, что семья Герасимовых в 2019 году осталась без работы и денег, из-за чего дрессировщикам стало не на что кормить и согревать зверей. Медведям помогали неравнодушные граждане. Позже Герасимовы заявили, что нашли работу в Азии, куда и собираются с мишками, а затем рассказали, что начали выступать в столице Казахстана.

