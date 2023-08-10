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Брошенных скандальными циркачами медведей могут отдать для развлечения туристов — но есть условия на 4 млн

Сейчас пять медведей находятся у зоозащитников

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В вольерах должны быть берлоги, клетки, фундамент

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Новосибирским волонтерам, которые официально забрали медведей, ранее принадлежавших скандальным циркачам Герасимовым, потребуется около 4 миллионов рублей. Такая сумма необходима, чтобы животные смогли переехать из Новосибирска в экопарки.

— И вот тот момент, когда нам, наконец-то, разрешили передать их в места постоянного содержания. Это экопарки в Шерегеше и Карелии, — сообщили в группе «ГБР_ZOO_НСК» во «ВКонтакте». — Но есть условие: нам нужно поставить пять вольеров.

В вольерах должны быть берлоги, клетки, фундамент. Обойдется всё, по предварительным расчетам, минимум в 4 миллиона рублей.

Ранее НГС писал, что семья Герасимовых в 2019 году осталась без работы и денег, из-за чего дрессировщикам стало не на что кормить и согревать зверей. Медведям помогали неравнодушные граждане. Позже Герасимовы заявили, что нашли работу в Азии, куда и собираются с мишками, а затем рассказали, что начали выступать в столице Казахстана.

В итоге животных из ужасных условий забрали волонтеры.

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