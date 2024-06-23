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Животные Дети заката: новосибирский зоопарк показал яркие кадры розовых и красных фламинго — любуемся грациозными птицами

Дети заката: новосибирский зоопарк показал яркие кадры розовых и красных фламинго — любуемся грациозными птицами

23 июня в мире отмечают День фламинго — в Новосибирске спасли двух особей

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Красные фламинго впервые появились в нашем зоопарке в марте 2019 года

Яркие кадры розовых и красных фламинго опубликовал Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Сегодня, 23 июня, во всём мире отмечается день этой птицы.

Это сравнительно новый экологический праздник: он появился в календаре в 2007 году. Всего орнитологи выделяют шесть видов этих птиц.

Красные фламинго впервые появились в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило в марте 2019 года. 14 особей привезли из Чехии, и на тот момент им было всего около полутора лет. В природе фламинго вылавливают из воды рачков, моллюсков и водоросли, отцеживая их с помощью специальных пластинок внутри клюва.

Красный (кубинский, карибский) фламинго — один из самых крупных представителей семейства фламинговых. Обитает на островах Карибского моря, Мексиканского залива и Галапагосского архипелага. В группах может насчитываться сотни тысяч особей. Оперенье у молодых фламинго — серое, ярко-красным оно становится к трем годам. Средняя продолжительность жизни фламинго — около 35–40 лет.

Также в зоопарке содержатся два розовых фламинго, которых нашли в области в 2015 и 2023 годах. Обеим птицам требовалась помощь. В Новосибирской области фламинго не гнездятся и не зимуют, но иногда во время миграции птицы залетают в сибирские регионы.

Ранее в Новосибирском зоопарке случилось пополнение и в семье камышовых котов. Забавное видео с малышами.

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