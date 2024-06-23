НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

ю-з.

 744мм 48%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Как сибирячки покорили мировые подиумы

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Автохамы объяснились
Баттл Сибири и Урала
В школу через магистраль
Последние квартиры в ипотеку
В доме лопнула стена
Поступила в вуз в Австрии
НГС в Telegram
Животные От кроликов до норок: каких животных новосибирцы берут с собой в путешествия за границу

От кроликов до норок: каких животных новосибирцы берут с собой в путешествия за границу

С начала года за рубеж отправилось более 100 животных

459
11 комментариев
В регион из-за границы привезли 163 животных

82 собак, 32 кошек и даже по одной норке и кролику взяли с собой в путешествия за границу новосибирцы. Как сообщили НГС в Сибирском таможенном управлении, всего за первые пять месяцев таможенники проконтролировали перемещение через границу 279 животных.

Как отметили в управлении, из общего числа за рубеж самолетом из аэропорта Толмачево отправилось 116 животных. В наш регион воздушным транспортом привезли 163 животных: 112 собак и 51 кошку.

В региональном Россельхознадзоре дополнили, что 11 животных, которые содержались в зоопарках, вывезли за границу. Помимо этого, 230 животных (87 кошек и 143 собаки) также отправились за рубеж. Из них 207 — самолетом, остальные — автомобильным или железнодорожным транспортом.

— Наиболее востребованы направления в текущем году: Сербия, Черногория, Абхазия, Грузия, Монголия, страны ЕС. Стабильно приоритетными сохраняются позиции Таиланда и Турция, — пояснили в Россельхознадзоре.

Как отметили в управлении, в этом году нарушений при перевозке животных за рубеж зарегистрировано не было.

Ранее юрист НГС Анна Шилина привезла собаку Фанту из местного приюта Сочи в Новосибирск и встретилась с новой хозяйкой питомца в аэропорту Толмачево.

ПО ТЕМЕ
Животные Толмачево Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Рекомендуем
Знакомства

Graff,  34

Алиса Селезнева,  48

Наталья,  45

Игорь,  49

анастасия,  61

Татарка,  54

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление