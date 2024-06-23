От кроликов до норок: каких животных новосибирцы берут с собой в путешествия за границу

В регион из-за границы привезли 163 животных Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











82 собак, 32 кошек и даже по одной норке и кролику взяли с собой в путешествия за границу новосибирцы. Как сообщили НГС в Сибирском таможенном управлении, всего за первые пять месяцев таможенники проконтролировали перемещение через границу 279 животных.



Как отметили в управлении, из общего числа за рубеж самолетом из аэропорта Толмачево отправилось 116 животных. В наш регион воздушным транспортом привезли 163 животных: 112 собак и 51 кошку.



В региональном Россельхознадзоре дополнили, что 11 животных, которые содержались в зоопарках, вывезли за границу. Помимо этого, 230 животных (87 кошек и 143 собаки) также отправились за рубеж. Из них 207 — самолетом, остальные — автомобильным или железнодорожным транспортом.



— Наиболее востребованы направления в текущем году: Сербия, Черногория, Абхазия, Грузия, Монголия, страны ЕС. Стабильно приоритетными сохраняются позиции Таиланда и Турция, — пояснили в Россельхознадзоре.



Как отметили в управлении, в этом году нарушений при перевозке животных за рубеж зарегистрировано не было.

