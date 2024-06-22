26 кошек и 7 собак: новосибирцам бесплатно раздают бездомных животных — фото милых питомцев

На ярмарке множество собак и кошек. Все они неповторимой внешностью и характером Источник: Рихарда Лем











22 июня в торговом комплексе «Река» в Новосибирске проходит ярмарка-раздача бездомных животных «День Хвоста». Всего на ней оказались 26 кошек и семь собак, которым волонтеры ищут хозяев. Фотографиями прелестных питомцев, которых можно увидеть и забрать с собой на мероприятии, с НГС поделилась организатор ярмарки Рихарда Лем.



Чтобы взять с ярмарки-раздачи понравившееся животное, нужно заключить договор. Во время подготовки публикации Рихарда рассказала корреспонденту НГС следующее:



— У нас на данный момент оформляется второй договор на кошку. Первой взяли маленькую кошечку, а сейчас берут трехцветку Машу.

Вот расслабленные котики Источник: Рихарда Лем











Еще котики Источник: Рихарда Лем











И еще. Много котов и кошек Источник: Рихарда Лем











Ух, какая полосатая шерстка! Источник: Рихарда Лем











На ярмарке-раздаче открыт пункт приема помощи для кошек и собак Источник: Рихарда Лем











На фото — множество разных котов и собак. Среди них есть и пушистые, и короткошерстные. Все со своим характером: кто-то выглядит весьма радостным, а кто-то, наоборот, серьезным. Животные, которых готовы отдать в добрые руки, привиты, кастрированы, чипированы и с ветпаспортом.



— Гостям, желающим забрать кошку, организаторы рекомендуют взять с собой сумку-переноску, а будущим владельцам собак — поводок, — написано на странице ярмарки во «ВКонтакте».



Акция продлится до 18 часов.



Ранее белоснежную кошку-инопланетянку выставили на продажу в Новосибирске за 50 тысяч рублей.