НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

пасмурно, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

ю-в.

 740мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

ТЕМА ДНЯ

Фоторепортаж с митинга к Дню памяти и скорби

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Взлёт и падение «Ангиолайна»
Баттл Сибири и Урала
Грустные бежевые мамочки
Последние квартиры в ипотеку
Сколько стоит обучение в вузах
Опасности на пляже
Убийство девочки из Каменки
НГС в Telegram
Животные 26 кошек и 7 собак: новосибирцам бесплатно раздают бездомных животных — фото милых питомцев

26 кошек и 7 собак: новосибирцам бесплатно раздают бездомных животных — фото милых питомцев

Они кастрированы, привиты и чипированы

481
Написать комментарий
На ярмарке множество собак и кошек. Все они неповторимой внешностью и характером

22 июня в торговом комплексе «Река» в Новосибирске проходит ярмарка-раздача бездомных животных «День Хвоста». Всего на ней оказались 26 кошек и семь собак, которым волонтеры ищут хозяев. Фотографиями прелестных питомцев, которых можно увидеть и забрать с собой на мероприятии, с НГС поделилась организатор ярмарки Рихарда Лем.

Чтобы взять с ярмарки-раздачи понравившееся животное, нужно заключить договор. Во время подготовки публикации Рихарда рассказала корреспонденту НГС следующее:

— У нас на данный момент оформляется второй договор на кошку. Первой взяли маленькую кошечку, а сейчас берут трехцветку Машу.

Вот расслабленные котики
Еще котики
И еще. Много котов и кошек
Ух, какая полосатая шерстка!
На ярмарке-раздаче открыт пункт приема помощи для кошек и собак

На фото — множество разных котов и собак. Среди них есть и пушистые, и короткошерстные. Все со своим характером: кто-то выглядит весьма радостным, а кто-то, наоборот, серьезным. Животные, которых готовы отдать в добрые руки, привиты, кастрированы, чипированы и с ветпаспортом.

— Гостям, желающим забрать кошку, организаторы рекомендуют взять с собой сумку-переноску, а будущим владельцам собак — поводок, — написано на странице ярмарки во «ВКонтакте».

Акция продлится до 18 часов.

Ранее белоснежную кошку-инопланетянку выставили на продажу в Новосибирске за 50 тысяч рублей.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Животные Ярмарка Раздача животных Приют Волонтеры Кошка Собака
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  49

Татарка,  54

Мила,  46

Anna,  38

Алексей,  28

Даврон,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление