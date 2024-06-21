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Животные подробности Белоснежную кошку-инопланетянку выставили на продажу в Новосибирске за 50 тысяч рублей — фото

Белоснежную кошку-инопланетянку выставили на продажу в Новосибирске за 50 тысяч рублей — фото

У молодой красотки пока нет имени

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Кошка выглядит очень необычно и ярко

В Новосибирске продают ориентальную кошку белого цвета с зелеными глазами. За нее просят 50 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте «Юла».

— Питомник ориентальных кошек предлагает кошку. Дата рождения — 7 января 2024 года. Белая, зеленоглазая, с документами, привита, возможна доставка, — указала в объявлении представитель питомника Ирина.

У кошки длинные уши

В беседе с корреспондентом НГС Ирина отметила, что у кошки пока нет имени — его предстоит выбрать новому владельцу красотки.

На фото кошка выглядит шикарно — у нее необычная внешность, напоминающая что-то инопланетное. Вытянутая мордочка, ушки, крупный розовый нос, глубокие зеленые глаза насыщенного оттенка.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выставили за 90 тысяч потомков собак-гладиаторов. Щенки по заверению продавца мощные и элегантные.

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