«Пойдем покур-р-р-рим»: яркий попугай ара стал талисманом новосибирской шиномонтажки — он живёт на ней 26 лет

В Новосибирске попугай ара по кличке Оля стала талисманом колёсной мастерской — она живёт в ней уже 26 лет. Сама мастерская работает на улице Авиастроителей уже 30 лет и раньше называлась шиномонтажкой «На Доме одежды» — теперь она называется «Попугай», в честь питомца.
Владелец мастерской и самого попугая Геннадий рассказал, что птице уже 36 лет (продолжительность жизни попугаев ара составляет 40–80 лет), из них последние 26 она живет на шиномонтажке. В Новосибирск Оля приехала из Чехии, сегодня таких птиц продают за 100–400 тысяч рублей.
— Попугай достаточно дорогой, но поскольку он наш талисман, то о стоимости речь и не идет. Хотя было очень много желающих купить у нас попугая, мы его не продаем, — говорит Геннадий.
В мастерской Оля уже совсем прижилась. Иногда даже общается с сотрудниками, хотя слов знает не очень много: всего 12–15.
— Чаще всего от мы слышим: «Пойдем покурим, пойдем покурим, покурим» — это ее любимая фишка. Разговаривает чаще всего, только когда ее угощают: например, мороженым или орехами. Помимо сладостей питается фруктами и специальным кормом.
Оля, по словам Геннадия, спокойно относится к клиентам мастерской, но не любит, когда ее донимают — и почему-то чаще устает именно от женского внимания.
— Она иногда у нас мудрит: улетает на крышу десятиэтажки и возвращается назад. Но чаще любит погулять по земле и купаться — это для нее блажь, — рассказал о повадках талисмана шиномонтажки Геннадий.
Отличительной чертой характера ара является любовь к детям: по словам Геннадия, птица любит с ними попрыгать по асфальту.
— К ней бегут все, дети и со школы бегут поиграть, и с детских садов приходят, — говорит он.
Геннадий рассказал, что особого ухода попугай Оля не требует. За годы, проведенные вместе, Геннадий узнал все привычки птицы и как за ней ухаживать.
— Мы уже знаем, когда ее купать и подкармливать витаминами, — заверил он.
Также в колесной мастерской живут канарейки и щеглы. С попугаем они не конфликтуют, живут дружно и поют вместе.
Недавно в Новосибирске продавали двух попугаев за 250 тысяч — они умеют петь и танцевать.
Подписывайтесь на Тelegram-канал NGS.RU, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.