«Пойдем покур-р-р-рим»: яркий попугай ара стал талисманом новосибирской шиномонтажки — он живёт на ней 26 лет

Яркий попугай ара по имени Оля 26 лет живёт в колёсной мастерской и уже стал её талисманом Источник: Илья Большаков / NGS.RU











В Новосибирске попугай ара по кличке Оля стала талисманом колёсной мастерской — она живёт в ней уже 26 лет. Сама мастерская работает на улице Авиастроителей уже 30 лет и раньше называлась шиномонтажкой «На Доме одежды» — теперь она называется «Попугай», в честь питомца.

Хозяин попугая Генадий рассказал о том, как у них появился необычный питомец Источник: Илья Большаков / NGS.RU

Владелец мастерской и самого попугая Геннадий рассказал, что птице уже 36 лет (продолжительность жизни попугаев ара составляет 40–80 лет), из них последние 26 она живет на шиномонтажке. В Новосибирск Оля приехала из Чехии, сегодня таких птиц продают за 100–400 тысяч рублей.

— Попугай достаточно дорогой, но поскольку он наш талисман, то о стоимости речь и не идет. Хотя было очень много желающих купить у нас попугая, мы его не продаем, — говорит Геннадий.



На баннере мастерской тоже красуется изображение попугая Оли Источник: Илья Большаков / NGS.RU











В мастерской Оля уже совсем прижилась. Иногда даже общается с сотрудниками, хотя слов знает не очень много: всего 12–15.



— Чаще всего от мы слышим: «Пойдем покурим, пойдем покурим, покурим» — это ее любимая фишка. Разговаривает чаще всего, только когда ее угощают: например, мороженым или орехами. Помимо сладостей питается фруктами и специальным кормом.

Оля, по словам Геннадия, чаще передвигается по мастерской пешком, а поразмятся улетает недалеко — до соседней десятиэтажки Источник: Илья Большаков / NGS.RU











Оля, по словам Геннадия, спокойно относится к клиентам мастерской, но не любит, когда ее донимают — и почему-то чаще устает именно от женского внимания.

— Она иногда у нас мудрит: улетает на крышу десятиэтажки и возвращается назад. Но чаще любит погулять по земле и купаться — это для нее блажь, — рассказал о повадках талисмана шиномонтажки Геннадий.

В мастерской живут и другие птицы: есть щеглы и канарейка Источник: Илья Большаков / NGS.RU











Отличительной чертой характера ара является любовь к детям: по словам Геннадия, птица любит с ними попрыгать по асфальту.

— К ней бегут все, дети и со школы бегут поиграть, и с детских садов приходят, — говорит он.

Оля любит играть с детьми, а они, конечно, часто сбегаются к необычному жителю шиномонтажки Источник: Илья Большаков / NGS.RU











Геннадий рассказал, что особого ухода попугай Оля не требует. За годы, проведенные вместе, Геннадий узнал все привычки птицы и как за ней ухаживать.

— Мы уже знаем, когда ее купать и подкармливать витаминами, — заверил он.

Также в колесной мастерской живут канарейки и щеглы. С попугаем они не конфликтуют, живут дружно и поют вместе.



Недавно в Новосибирске продавали двух попугаев за 250 тысяч — они умеют петь и танцевать.