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Животные «Рита выглядела плохо»: на складе умер потерянный попугай — птица не дождалась возвращения домой

«Рита выглядела плохо»: на складе умер потерянный попугай — птица не дождалась возвращения домой

Наталья пришла забрать питомца утром 19 июня, но ее ждало неприятное известие

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Попугай залетел на территорию склада и взобрался на ногу Валерия

Утром 19 июня стало известно, что не выжил попугай, которого 18 июня нашли на складе на улице Троллейной в Новосибирске. Его обнаружил местный житель Новосибирска Валерий. Сегодня за птицей пришла хозяйка Наталья, но ее ждала новость о смерти питомца. Об этом женщина рассказала НГС.

— О том, что Рита, так звали попугая, нашлась, мы узнали вчера вечером. Валерий не смог забрать ее себе: у него дома нет клетки, но есть собака. Поэтому мужчина оставил птицу коллегам на складе. Они заметили, что Рита выглядит плохо и даже отвезли ее вчера в ветеринарную клинику на Станиславского, но спасти ее не удалось, — сообщила Наталья.

Женщина даже проверила слова коллег Валерия по складу.

— Я позвонила в эту клинику, врачи подтвердили: вчера им привозили попугая. Вероятно, Рита ударилась в дерево или стену, вчера был сильный ветер. В общем, серьезные повреждения были, — добавила Наталья, — А потерялась она так: наша семья возвращалась с дачи, ребенок нес клетку, дверца которой открылась, птица улетела.

В декабре 2023 года НГС рассказывал, как новосибирцы нашли у школы красного попугая — он сидел в снегу.

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