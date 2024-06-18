«Залез на ногу и не хотел улететь»: новосибирец ищет владельцев попугая, который прилетел к нему на работу

Птицу нашли на складе на улице Троллейной Источник: читатель НГС Валерий











Житель Новосибирска Валерий ищет владельцев попугая, которого он нашел на работе. Как рассказал мужчина, яркая птичка пришла к нему сама, когда сибиряк был на складе.



— Я работаю кладовщиком на сладе на улице Троллейной. Примерно час назад смотрю идет такой яркий птенчик по полу. Он даже не прилетел, а пришел. Попугайчик очень маленький и я так думаю летает еще плохо. Пришел, залез мне на ногу и уходить не хочет, — рассказал Валерий.



По словам мужчины, взять попугайчика домой он не смог, поэтому на время пока не найдётся владелец птичку взяли коллеги Валерия.