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Животные «Залез на ногу и не хотел улететь»: новосибирец ищет владельцев попугая, который прилетел к нему на работу

«Залез на ногу и не хотел улететь»: новосибирец ищет владельцев попугая, который прилетел к нему на работу

Птицу на передержку взяли коллеги мужчины

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Птицу нашли на складе на улице Троллейной

Житель Новосибирска Валерий ищет владельцев попугая, которого он нашел на работе. Как рассказал мужчина, яркая птичка пришла к нему сама, когда сибиряк был на складе.

— Я работаю кладовщиком на сладе на улице Троллейной. Примерно час назад смотрю идет такой яркий птенчик по полу. Он даже не прилетел, а пришел. Попугайчик очень маленький и я так думаю летает еще плохо. Пришел, залез мне на ногу и уходить не хочет, — рассказал Валерий.

По словам мужчины, взять попугайчика домой он не смог, поэтому на время пока не найдётся владелец птичку взяли коллеги Валерия.

Если вы являетесь владельцем попугая, то свяжитесь с редакцией НГС
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Ранее перебегающую дорогу в неположенном месте утку с птенцами сняли на видео в Новосибирской области.

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