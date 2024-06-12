Перебегающую дорогу в неположенном месте утиную семью заметили новосибирцы — видео

Утка с утятами чуть не погибла под колесами грузовика, когда переходила дорогу. Перебегающую в неположенном месте утиную семью сняли в Сокуре Мошковского района.
На кадрах утка вместе с детьми пытается перебежать дорогу. В этот момент по проезжей части проносится грузовик. К счастью, водитель заметил утиное семейство и смог объехать животных.
— Поаплодируем реакции и мастерству водителя, который смог избежать трагической ситуации с птенцами и их мамой, — говорится в посте «АСТ-54».
Ранее жители наукограда Кольцово заметили водяную черепаху в озере в городском парке.