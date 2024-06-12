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Животные Перебегающую дорогу в неположенном месте утиную семью заметили новосибирцы — видео

Перебегающую дорогу в неположенном месте утиную семью заметили новосибирцы — видео

Пернатые чуть не угодили под колёса фуры

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Семейство сняли в Мошковском районе

Утка с утятами чуть не погибла под колесами грузовика, когда переходила дорогу. Перебегающую в неположенном месте утиную семью сняли в Сокуре Мошковского района.

На кадрах утка вместе с детьми пытается перебежать дорогу. В этот момент по проезжей части проносится грузовик. К счастью, водитель заметил утиное семейство и смог объехать животных.

— Поаплодируем реакции и мастерству водителя, который смог избежать трагической ситуации с птенцами и их мамой, — говорится в посте «АСТ-54».

Ранее жители наукограда Кольцово заметили водяную черепаху в озере в городском парке.

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