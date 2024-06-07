Пушистые комочки: Новосибирский зоопарк показал игры камышовых котов — милое видео

Камышовые коты живут в Новосибирском зоопарке с 1972 года Источник: Новосибирский зоопарк











Новосибирский зоопарк опубликовал видео с играми детенышей камышовых котов. Кадры появились в Telegram-канале зоопарка.



Главными героями стали три камышовых котенка, которые появились на свет в зоопарке в конце мая. На кадрах котята учатся охотиться, зевают, вылизываются, отряхиваются, копают, изучают вольер и с опаской смотрят на камеру.

Источник: Новосибирский зоопарк

В видео есть и трогательный момент — в кадры попала мама, которая с большой заботой вылизывает одного из детенышей.



Отметим, что котята имеют необычный окрас для представителей своего вида — они полностью черные, как папа, в то время как мама малышей — серо-песочного цвета.



Камышовый кот содержится в Новосибирском зоопарке с 1972 года. У пары регулярно рождаются котята. Ранее из Франции был получен самец черного окраса. Котята родились тоже темные.

