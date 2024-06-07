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Животные Пушистые комочки: Новосибирский зоопарк показал игры камышовых котов — милое видео

Пушистые комочки: Новосибирский зоопарк показал игры камышовых котов — милое видео

Котята показались посетителям в конце мая

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Камышовые коты живут в Новосибирском зоопарке с 1972 года

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с играми детенышей камышовых котов. Кадры появились в Telegram-канале зоопарка.

Главными героями стали три камышовых котенка, которые появились на свет в зоопарке в конце мая. На кадрах котята учатся охотиться, зевают, вылизываются, отряхиваются, копают, изучают вольер и с опаской смотрят на камеру.

В видео есть и трогательный момент — в кадры попала мама, которая с большой заботой вылизывает одного из детенышей.

Отметим, что котята имеют необычный окрас для представителей своего вида — они полностью черные, как папа, в то время как мама малышей — серо-песочного цвета.

Камышовый кот содержится в Новосибирском зоопарке с 1972 года. У пары регулярно рождаются котята. Ранее из Франции был получен самец черного окраса. Котята родились тоже темные.

В Новосибирском зоопарке две самки манула этой весной стали мамами. Ранее было известно, что котята появились у Лоло — их сняли на видео. В учреждении уточнили, что у одной самки пять котят, у второй семь.

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