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Животные «Под себя прогнула остальных»: енотиха София из Новосибирска переехала на Дальний Восток

«Под себя прогнула остальных»: енотиха София из Новосибирска переехала на Дальний Восток

Сейчас она обитает в енотокафе

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2 комментария
Енотиха София

Енотиха Софи из Новосибирского зоопарка переехала в Хабаровское енотокафе «Енотовский». В администрации заведения назвали возможную причину переезда и рассказали, как Софи чувствует себя сейчас.

Скорее всего, Новосибирский зоопарк продал енотиху потому, что ее не приняли другие животные. Она переехала на Дальний восток 7 месяцев назад. В Хабаровске Софи чувствует себя комфортно.

— Она прекрасно прижилась, социализировалась. У нас в енотокафе она считается альфа-самкой среди своих сородичей. Под себя прогнула всех остальных енотов, ее немножечко побаиваются, — рассказала владелица енотокафе «Енотовский» Валерия Романова.

Валерия предполагает, что именно характер не позволил прижиться еноту в Новосибирске:

— Наверное, у нее очень скверный характер, и она там показывала какие-то свои лидерские качества и не смогла альфа-самку в Новосибирске прогнуть под себя. София у нас очень противная и злопамятная. То есть если, например, что-то, по ее мнению, не так, она это запомнит.

Еноты из Новосибирска, невзлюбившие Софию

Валерия объяснила, что в их енотокафе есть ветеринарные врачи, которые следят за состоянием животных. В экстренных ситуациях могут помочь хирурги.

— Мы недавно наших всех енотов стерилизовали, всё прошло хорошо. Нас навещали, смотрели, как животные проходят процесс восстановления, — объяснила Валерия.

Енотов не оставляют одних, за ними с 10 утра до 10 вечера следит сотрудник, который убирается в зале, кормит и купает животных. Еноты обязательно моются по три раза в день в специальной комнате, работники называют ее «джакузи для енотов».

София вытягивает лапки

— Она к посетителям относится в целом хорошо. Не могу сказать, что она у нас очень контактная, но гостей не обижает, не кидается, если не нарушать ее личные границы. То есть она больше любит наблюдать издалека, но никогда не откажется от взаимодействия с гостями, естественно, ради еды, — подчеркнула владелица кафе.

Енотам выделяют по 2–2,5 часа без общения с гостями, чтобы животные не уставали. Для отдыха у енотов есть отдельная комната. Ночью они спят в отдельных контейнерах, чтобы не было драк и попыток побега.

Обмен между зоопарками — частая практика. Например, недавно НГС писал о том, куда отправились новосибирские муравьеды.

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