Новосибирский зоопарк получил пару подростков муравьедов, а своих отдал — где сейчас детеныши Майи и Калле

В мэрии Новосибирска сообщили, что в городском зоопарке сейчас содержится четыре муравьеда. Два — это пара известных Майи и Калле, а также учреждение получило еще двух подростков.
— Детеныши Майи и Калле по рекомендации кураторов программы по защите животных переданы в другой зоопарк, — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска.
Пара муравьедов появилась в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их привезли из Нюкёбинг-Морс (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида. Их зовут Калле и Майя. И в 2022 году они стали родителями. Посмотрите видео про этих удивительных животных.