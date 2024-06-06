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Животные Новосибирский зоопарк получил пару подростков муравьедов, а своих отдал — где сейчас детеныши Майи и Калле

Новосибирский зоопарк получил пару подростков муравьедов, а своих отдал — где сейчас детеныши Майи и Калле

Редких и величественных животных стало больше!

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Гигантские муравьеды живут в Новосибирском зоопарке с 2020 года

В мэрии Новосибирска сообщили, что в городском зоопарке сейчас содержится четыре муравьеда. Два — это пара известных Майи и Калле, а также учреждение получило еще двух подростков.

— Детеныши Майи и Калле по рекомендации кураторов программы по защите животных переданы в другой зоопарк, — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска.

Пара муравьедов появилась в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их привезли из Нюкёбинг-Морс (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида. Их зовут Калле и Майя. И в 2022 году они стали родителями. Посмотрите видео про этих удивительных животных.

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Зоопарк Новосибирский зоопарк Гигантский муравьед Детеныш
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