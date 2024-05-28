«Думала, люди — а тут милахи такие»: лоси устроили погром на участке сибирячки — видео, где они хозяйничают в огороде

Сибирячка подумала, что к ней пробрались воры Источник: видео читательницы НГС











Два лося пробрались на участок жительницы села Каменка Новосибирской области. Как рассказала читательница НГС, утром она увидела повреждённый забор и сначала подумала, что её посетили воры.



— Меня не было дома. Утром обнаружили и попросили соседей, забор которых тоже пострадал, посмотреть по камерам. Вот всё и выяснилось. Думала, люди — а тут милахи такие, — рассказала собеседница.

Ситуацию прояснили записи с камер видеонаблюдения Источник: Читательница НГС

Лоси давно не попадали в объектив камеры жителей Новосибирской области. Последний раз лось вышел к людям прошлым летом — животное захотело поесть, но напугало дачников.

