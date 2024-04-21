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Животные Сидит несколько недель: косуля поселилась в огородах частных домов под Новосибирском

Сидит несколько недель: косуля поселилась в огородах частных домов под Новосибирском

Специалисты Минприроды намерены вернуть животное в естественную среду обитания

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Косуля не беспокоит местных жителей

В Новосибирской области дикая косуля поселилась в огородах жителей Куйбышева. Информация об этом опубликована в сообществе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «Вконтакте».

Автор обращения пишет, что дикую косулю в своих огородах заметили жители улиц Копьева и Сарайной.

— На улицах Сарайная-Копьёва в огородах уже какую неделю находится косуля, — говорится в сообщении в паблике.

Автор обращения также попросила охотоведов забрать животное.

В Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что специалисты в курсе ситуации с косулей. Они выезжали на место, где находится животное, но не смогли вывезти в лес, поскольку территория была частично подтоплена. За выходные почва должна подсохнуть. 22 апреля косулю планируют выпустить в естественную среду обитания. В Минприроды НСО также добавили, что животное не голодает и питается сухой травой.

Ранее в Новосибирской области задержали местного жителя за убийство косули. Бедное животное застряло в заборе.

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Новосибирская область Косуля Животные
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