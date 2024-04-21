Сидит несколько недель: косуля поселилась в огородах частных домов под Новосибирском

В Новосибирской области дикая косуля поселилась в огородах жителей Куйбышева. Информация об этом опубликована в сообществе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «Вконтакте».

В Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что специалисты в курсе ситуации с косулей. Они выезжали на место, где находится животное, но не смогли вывезти в лес, поскольку территория была частично подтоплена. За выходные почва должна подсохнуть. 22 апреля косулю планируют выпустить в естественную среду обитания. В Минприроды НСО также добавили, что животное не голодает и питается сухой травой.

