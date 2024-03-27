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Животные Попадают в западню: в Заельцовском лесу поставили ловушки для белок — видео с мучениями зверьков

Попадают в западню: в Заельцовском лесу поставили ловушки для белок — видео с мучениями зверьков

Происшествием уже заинтересовались в Минприроды Новосибирской области

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Жительница Новосибирска спасла из ловушек двух белок

В Новосибирске неизвестные установили в лесу Заельцовского района ловушки для белок. Информация об этом появилась в сообществе «Сводка по району. Заельцовка» в социальной сети «Вконтакте».

Как рассказала корреспонденту НГС автор поста Юлия, ловушки она заметила во время прогулок с собакой в лесу напротив дома на улице Сухарной, 101. Клетки находились в местности между Заельцовским парком и рекой Ельцовкой, у деревянного мостика без поручней. Зверьки попадают в западню и бьются, но выбраться не могут.

— Видео я снимала вчера и сегодня. Мы вчера обнаружили первую ловушку. Это такая клетка на деревянной подставке, она прикручена к ней проволокой. Я сняла клетку, поставила её на снег, открыла дверцу и выскочила белка, забралась на дерево, но спаслась. Сегодня моя собака повела себя точно также — с лаем бросилась в чащу леса. Я подумала, ну не может быть, чтобы снова была ловушка. Подхожу и все — один в один, — рассказала Юлия.

Пока девушка нашла только две ловушки. При этом она признает, что ранее у неё были аналогичные ситуации — собака убегала в чащу и гавкала, но Юлия не пошла за ней из-за метровых сугробов.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области корреспондент НГС подтвердили информацию о происшествии.

—Завтра на место поедет наш инспектор управления охраны животного мира, особо охраняемых природных территорий. Будет проведено выездное обследование. По результатам проверки мы сообщим, — заявила пресс-секретарь ведомства Анастасия Ларесс.

Ранее в новосибирском микрорайоне Лесоперевалка сняли на видео пушистого соболя. Он сидел на дереве и рычал.

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Новосибирск Белки Животные Минприроды Новосибирской области
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