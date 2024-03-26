Грациозно и забавно: белые медведицы показали, как прыгают в бассейн, — видео с сальто назад

В Новосибирске в зоопарке имени Шило показали видео, как медведи прыгают в бассейн. Видео опубликовали в официальном телеграм-канале.
— Друзья, оцените грациозные прыжки наших белых мишек, — говорится в сообщении.
На видео показали три прыжка Белки и Стрелки. Медведицы перед прыжком что-то кидают, а потом прыгают за этим. Одна из медведиц прыгнула спиной назад. Бассейн медведицам заполнили недавно. Зимой он был без воды.
Недавно бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки. Как рассказали в зоопарке имени Р. А. Шило, медведи спали четыре месяца.