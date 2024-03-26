Грациозно и забавно: белые медведицы показали, как прыгают в бассейн, — видео с сальто назад

Бассейн медведицам заполнили совсем недавно. С ноября он был пустым

В Новосибирске в зоопарке имени Шило показали видео, как медведи прыгают в бассейн. Видео опубликовали в официальном телеграм-канале.

На видео показали три прыжка Белки и Стрелки. Медведицы перед прыжком что-то кидают, а потом прыгают за этим. Одна из медведиц прыгнула спиной назад. Бассейн медведицам заполнили недавно. Зимой он был без воды.

