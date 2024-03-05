НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-5°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -11

6 м/c,

южн.

 755мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,35
EUR 99,11
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирск привезли шоу за 7 миллионов

Треш-блогер расцеловал карася
Что подарить на 8 Марта
Разваливается школа
Так строят только у нас
Шоу за 7 миллионов
Студент из Индии стал хирургом
Наш Telegram
Животные подробности

«Они убегают»: собаки запугали жильцов новосибирского ЖК — как мэрия решает проблему

Специалисты по отлову не всегда могут приблизиться к животным

230
1 комментарий
Собаки обитают, по словам жителей ЖК, на территории завода и пугают людей

Мэрия Новосибирска объяснила, как борется со стаей бездомных собак, которые пугают жителей дома на улице Коммунстроевской в Октябрьском районе. Видео с животными ранее присылали читатели.

На видео показано, что рядом с домом много бездомных животных. В управляющей компании «ООО УК «ЦКХ»», которая обслуживает дом, отметили, что решение проблем с бродячими собаками возле дома­ не входит в их обязанности.

— К компетенции управляющей компании не относится решение вопроса по борьбе с бродячими собаками, соответственно, в адрес управляющей компании не поступили жалобы по данному поводу, — сообщили в юридическом отделе ООО УК «ЦКХ».

Собак расплодилось очень много

В мэрии Новосибирска объяснили, что пытаются поймать животных.

— За 2024 год в «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» поступило 6 обращений граждан с жалобами на собак рядом с территорией завода «Сибтехгаз». По всем обращениям организовали выезды специалистов. Они зафиксировали собак вдоль ограждения участка по улице Воинская, 136. Рядом с ограждением кто-то оборудовал сооружения для пребывания собак. Там есть емкости, в которые кто-то регулярно складывает пищевые отходы, — сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

В пресс-центре добавили, что, когда специалисты по отлову приближаются к собакам, те убегают на огороженную территорию, доступ на которую ограничен. В 2023 году там выловили 5 собак, которые прошли процедуру ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат).

В администрации Октябрьского района Новосибирска добавили, что обращались на завод АО «Сибтехгаз» и просили провести мероприятия, чтобы бездомные собаки перестали там обитать. С 2021 года до поступило 20 обращений с жалобами на бродячих собак, которые обитают вблизи завода «Сибтехгаз» на улице Коммунстроевской, 157. При этом пресс-служба завода объясняла, что бездомные собаки не живут на его территоррии:

— На территории, прилегающей к заводу, существуют места обитания безнадзорных животных, периодически они появляются и на территории сквера им. Грибоедова. Информацию о появлении животных передавали в полицию, администрацию района. Правом на отлов безнадзорных животных наделены соответствующие муниципальные органы.

После первой публикации в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области сообщили, что ведомство проводит проверку из-за стаи бездомных собак, которая пугает жителей ЖК на Комунстроевской вблизи завода «Сибтехгаз». НГС обновил материал и добавил информацию от прокуратуры:

— Прокуроры района оценят принятые меры МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», который мэрия Новосибирска создала для обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психического воздействия домашних и безнадзорных собак и кошек, направленные на отлов животных без владельцев.

После этого в редакцию НГС прислали письмо из МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». В нем говорилось о том, что информация от прокуратуры — неправдивая.

— МКУ «НЦПДЖ» не обладает полномочиями по обеспечению безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психического воздействия домашних и безнадзорных собак и кошек, направленные на отлов животных без владельцев, это также не относится к уставной деятельности Учреждения, — сообщили в Центре.

Ранее НГС писал о том, куда пожаловаться на стаю бродячих собак. Редакция подготовила инструкцию для новосибирцев, как бороться со сворой.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Собаки Бездомные ЖК Грибоедов Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Вы — женское поголовье»: как я побывала на лекции «психолога» Сатьи и какие уроки усвоила
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Месяц жизни на Шри-Ланке обошелся всего в 500 долларов: колонка россиянки, сбежавшей от суровой зимы
Юлия Кондинкина
экологический урбанист
Мнение
Ракам — ждать провокаций, Львам — запускать проекты: какой будет весна для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Александр, 49

Хая, 30

Vladlena, 34

Mia, 36

Оле4ка, 61

Катерина, 30

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Алиазное бурение, Алмазная резка

1 000 ₽

Добавить объявление