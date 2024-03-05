«Они убегают»: собаки запугали жильцов новосибирского ЖК — как мэрия решает проблему

Собаки обитают, по словам жителей ЖК, на территории завода и пугают людей Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Мэрия Новосибирска объяснила, как борется со стаей бездомных собак, которые пугают жителей дома на улице Коммунстроевской в Октябрьском районе. Видео с животными ранее присылали читатели.

На видео показано, что рядом с домом много бездомных животных. В управляющей компании «ООО УК «ЦКХ»», которая обслуживает дом, отметили, что решение проблем с бродячими собаками возле дома­ не входит в их обязанности.



— К компетенции управляющей компании не относится решение вопроса по борьбе с бродячими собаками, соответственно, в адрес управляющей компании не поступили жалобы по данному поводу, — сообщили в юридическом отделе ООО УК «ЦКХ».

Собак расплодилось очень много Источник: предоставлено читателями НГС

В мэрии Новосибирска объяснили, что пытаются поймать животных.



— За 2024 год в «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» поступило 6 обращений граждан с жалобами на собак рядом с территорией завода «Сибтехгаз». По всем обращениям организовали выезды специалистов. Они зафиксировали собак вдоль ограждения участка по улице Воинская, 136. Рядом с ограждением кто-то оборудовал сооружения для пребывания собак. Там есть емкости, в которые кто-то регулярно складывает пищевые отходы, — сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.



В пресс-центре добавили, что, когда специалисты по отлову приближаются к собакам, те убегают на огороженную территорию, доступ на которую ограничен. В 2023 году там выловили 5 собак, которые прошли процедуру ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат).



В администрации Октябрьского района Новосибирска добавили, что обращались на завод АО «Сибтехгаз» и просили провести мероприятия, чтобы бездомные собаки перестали там обитать. С 2021 года до поступило 20 обращений с жалобами на бродячих собак, которые обитают вблизи завода «Сибтехгаз» на улице Коммунстроевской, 157. При этом пресс-служба завода объясняла, что бездомные собаки не живут на его территоррии:

— На территории, прилегающей к заводу, существуют места обитания безнадзорных животных, периодически они появляются и на территории сквера им. Грибоедова. Информацию о появлении животных передавали в полицию, администрацию района. Правом на отлов безнадзорных животных наделены соответствующие муниципальные органы.



После первой публикации в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области сообщили, что ведомство проводит проверку из-за стаи бездомных собак, которая пугает жителей ЖК на Комунстроевской вблизи завода «Сибтехгаз». НГС обновил материал и добавил информацию от прокуратуры:



— Прокуроры района оценят принятые меры МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», который мэрия Новосибирска создала для обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психического воздействия домашних и безнадзорных собак и кошек, направленные на отлов животных без владельцев.

После этого в редакцию НГС прислали письмо из МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». В нем говорилось о том, что информация от прокуратуры — неправдивая.



— МКУ «НЦПДЖ» не обладает полномочиями по обеспечению безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психического воздействия домашних и безнадзорных собак и кошек, направленные на отлов животных без владельцев, это также не относится к уставной деятельности Учреждения, — сообщили в Центре.



Ранее НГС писал о том, куда пожаловаться на стаю бродячих собак. Редакция подготовила инструкцию для новосибирцев, как бороться со сворой.



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