Новосибирский зоопарк показал фото детеныша лангуров — такого больше нет нигде в России

У маленького лангура шерсть ярко-желтого цвета Источник: Новосибирский зоопарк / «ВКонтакте»











Новосибирский зоопарк 4 марта опубликовал фото детеныша очкового лангура с мамой. Малыш родился два месяца назад.

Как сообщили в группе зоопарка во «ВКонтакте», свои первые недели детеныш провел с мамой, которая не позволяла никому его трогать. Сейчас, когда малыш немного подрос, он начал социализироваться, интересоваться происходящем вокруг, контактировать с другими сородичами и пробовать взрослую еду — листья и кусочки овощей.



— Очковые лангуры — социальные животные, как и все приматы, — отметила заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.



Когда малыш достаточно окреп, мать начала ненадолго отдавать малыша другим самкам и отцу, которые гуляют с ним по вольеру и пытаются согреть. Малыша легко заметить, его шерсть ярко-оранжевого цвета, но через полгода он начнет темнеть и все больше будет становится похожим на родителей.

Очковый лангур — редкий вид приматов, в России они живут только в Новосибирском зоопарке. В природе представители вида обитают на Малаккском полуострове и прилегающих островах, ареал обитания — от южной Мьяным и Таиланда до Малайзии. На сайте Новосибирского зоопарка указано, что среда обитания этих приматов — леса, преимущественно горные. Животные питаются в основном листьями, а также фруктами и цветами.

Ранее в Новосибирском зоопарке сняли на видео подросших мартышек Дианы. На кадры попало то, как детеныш лазает по деревьям.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.