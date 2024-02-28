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Проявляет интерес к посетителям: подросшего малыша мартышек Дианы сняли в Новосибирском зоопарке

Малыш появился на свет в конце января

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Члены семьи проявляют интерес к самому младшему, но стараются держать дистанцию

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Подросшего малыша мартышек Дианы сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Анна Новикова. Кадры крохи, который познаёт мир, но держится недалеко от матери, сибирячка опубликовала в Сети.

На кадрах видно, как малыш по примеру взрослых мартышек лазает по деревьям в вольере. Хотя зверек уже окреп, но всё же держится недалеко от матери, при этом он активно проявляет интерес к посетителям зоопарка. Члены семьи проявляют интерес к самому младшему, но стараются держать дистанцию, так как самка может начать вести себя агрессивно, защищая малыша.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

По данным Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило, малыш появился на свет в конце января. Детеныш вместе с матерью находится в вольере с сородичами.

Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в 2007 году. Мартышки предпочитают жить семейными группами, в которых один взрослый самец и несколько самок.

Ранее в Новосибирском зоопарке показали, как кормят лемуров.

ЗоопаркМартышкаЖивотныеНовосибирск
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