Проявляет интерес к посетителям: подросшего малыша мартышек Дианы сняли в Новосибирском зоопарке

Подросшего малыша мартышек Дианы сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка имени
На кадрах видно, как малыш по примеру взрослых мартышек лазает по деревьям в вольере. Хотя зверек уже окреп, но всё же держится недалеко от матери, при этом он активно проявляет интерес к посетителям зоопарка. Члены семьи проявляют интерес к самому младшему, но стараются держать дистанцию, так как самка может начать вести себя агрессивно, защищая малыша.
По данным Новосибирского зоопарка им.
Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в 2007 году. Мартышки предпочитают жить семейными группами, в которых один взрослый самец и несколько самок.
Ранее в Новосибирском зоопарке показали, как кормят лемуров.