Проявляет интерес к посетителям: подросшего малыша мартышек Дианы сняли в Новосибирском зоопарке

Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в 2007 году. Мартышки предпочитают жить семейными группами, в которых один взрослый самец и несколько самок.



Ранее в Новосибирском зоопарке показали, как кормят лемуров.

