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В Новосибирском зоопарке показали, как кормят лемуров — смотрим милое видео

Первых лемуров катта зоопарк получил в 1989 году

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В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило показали, как проходит кормление лемуров катта. Видео процесса опубликовали в телеграм-канале зоологического парка 18 февраля.

На кадрах видно, как животные сидят на ветках и гамаках, которые обустроили для пушистых обитателей зоопарка. Позже на видео заметно, как лемуры собрались у площадки, на которой разложили еду, в том числе фрукты.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Животные внесены в Красную книгу «Международного союза охраны природы»

Видео: Новосибирский зоопарк, телеграм-канал

Кольцехвостый лемур, или кошачий лемур, или катта — единственный лемур, ведущий наземный образ жизни, предпочитая скальные участки.

На сайте Новосибирского зоопарка сказано, что первых лемуров катта сотрудники учреждения получили в 1989 году. Позже в зоологический парк еще поступал этот вид животных, несколько раз рождались и детеныши.

— Успешное размножение кошачьих лемуров началось в 2003 году, когда была сформирована хорошая группа. В ней вырастили уже 42 малыша, — сказано на сайте учреждения. — Кошачьи лемуры с первых минут жизни окружены вниманием не только мамы, в воспитании участвуют все члены группы.

Указано, что животные внесены в Красную книгу «Международного союза охраны природы». Зоопарк участвует в международной программе сохранения этого вида.

Несколько дней назад в Новосибирском зоопарке прошло показательное кормление пингвинов Гумбольдта. Процесс сняли на видео.

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