В Новосибирском зоопарке показали, как кормят лемуров — смотрим милое видео

Указано, что животные внесены в Красную книгу «Международного союза охраны природы». Зоопарк участвует в международной программе сохранения этого вида.



Несколько дней назад в Новосибирском зоопарке прошло показательное кормление пингвинов Гумбольдта. Процесс сняли на видео.

