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Пингвины Гумбольдта выстроились в очередь, чтобы отведать свежей рыбки — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Эти птицы создают пару на всю жизнь

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Еще одно название этих птиц — перуанский пингвин

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В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило показали, как и чем кормят пингвинов Гумбольдта. Забавное видео опубликовали в официальной группе учреждения во «ВКонтакте».

— В вольерном комплексе часто проводятся показательные кормления. Птицы приучены брать рыбу из рук кипера и за своей порцией выстраиваются в очередь, как дисциплинированные ребята в детском саду, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирский зоопарк

Как рассказали в зоопарке, пингвины Гумбольдта — это единственные пингвины, обитающие в тропиках. Они гнездятся в пустыне Атакама, на западном побережье Южной Америки, на территории Чили, там где проходит холодное Перуанское течение, поэтому известно еще одно название — перуанский пингвин.

Пингвины Гумбольдта создают пару на всю жизнь. Чтобы добраться до места гнездования, птицам приходится совершать переходы по раскаленному песку пустыни. Для укрытия потомства от палящего солнца, самцы роют норы, в которых самки отложат по 2 яйца. В отличие от других пингвинов, пингвины Гумбольдта чаще проводят время вместе, так как за пищей они уплывают недалеко.

Ранее жительница Новосибирска сняла на видео зимовку розовых и красных фламинго в Новосибирском зоопарке.

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