Как зимуют розовые и красные фламинго — видео из Новосибирского зоопарка

Поскольку сейчас световой день короче, чем летом, а за окном бушует снежная вьюга, сотрудники зоопарка перевели фламинго из открыто вольера в теплый домик. Так как эти птицы очень любят воду, в загоне для них сделан специальный неглубокий бассейн. А чтобы они легче переносили отсутствие солнечного света, на потолке установлены яркие лампы.