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Как зимуют розовые и красные фламинго — видео из Новосибирского зоопарка

Красные фламинго впервые появились в нашем зоопарке в 2019 году

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Птиц привезли из Чехии

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Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило — одно из любимых мест отдыха жителей региона. Посмотреть на ярких, удивительных, экзотических животных приезжают из разных городов и областей. В зимний период многих животных содержат в теплых вольерах. Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова, показала на видео, как переживают сибирские морозы розовые и красные фламинго.

Поскольку сейчас световой день короче, чем летом, а за окном бушует снежная вьюга, сотрудники зоопарка перевели фламинго из открыто вольера в теплый домик. Так как эти птицы очень любят воду, в загоне для них сделан специальный неглубокий бассейн. А чтобы они легче переносили отсутствие солнечного света, на потолке установлены яркие лампы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Красные фламинго впервые появились в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило в марте 2019 года. 14 особей привезли из Чехии и на тот момент им было всего около полутора лет. В природе фламинго вылавливают из воды рачков, моллюсков и водоросли, отцеживая их с помощью специальных пластинок внутри клюва.

Красный (кубинский, карибский) фламинго — один из самых крупных представителей семейства фламинговых. Обитает на островах Карибского моря, Мексиканского залива и Галапагосского архипелага. В группах может насчитываться сотни тысяч особей. Оперенье у молодых фламинго — серое, ярко-красным оно становится к трем годам. Средняя продолжительность жизни фламинго около 35–40 лет.

Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также в этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.

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