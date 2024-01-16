Как зимуют розовые и красные фламинго — видео из Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило — одно из любимых мест отдыха жителей региона. Посмотреть на ярких, удивительных, экзотических животных приезжают из разных городов и областей. В зимний период многих животных содержат в теплых вольерах. Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова, показала на видео, как переживают сибирские морозы розовые и красные фламинго.
Поскольку сейчас световой день короче, чем летом, а за окном бушует снежная вьюга, сотрудники зоопарка перевели фламинго из открыто вольера в теплый домик. Так как эти птицы очень любят воду, в загоне для них сделан специальный неглубокий бассейн. А чтобы они легче переносили отсутствие солнечного света, на потолке установлены яркие лампы.
Красные фламинго впервые появились в Новосибирском зоопарке им.
Красный (кубинский, карибский) фламинго — один из самых крупных представителей семейства фламинговых. Обитает на островах Карибского моря, Мексиканского залива и Галапагосского архипелага. В группах может насчитываться сотни тысяч особей. Оперенье у молодых фламинго — серое, ярко-красным оно становится к трем годам. Средняя продолжительность жизни фламинго около
Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также в этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.