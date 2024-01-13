У очковых лангуров родился детеныш — он появился на свет за несколько дней до Нового года. Видео

В Новосибирском зоопарке у очковых лангуров родился детеныш. Нового обитателя зоологического парка сняла на видео сибирячка Анна Новикова.
Кадры с животным постоянная посетительница учреждения опубликовала в сервисе Youtube. Она сняла видео 6 января.
— У очковых лангуров родился «Апельсинчик», — указано в названии видео.
На кадрах можно заметить ярко-оранжевого детеныша очковых лангуров, который с любопытством осматривает вольер. Малыш не отходит от взрослого животного.
Как рассказал НГС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, у очковых лангуров родился один детеныш. Он появился на свет 25 декабря прошлого года.
Дымчатый очковый лангур или очковый тонкотел распространен на Малаккском полуострове и на прилегающих островах, ареал простирается от южной Мьянмы и Таиланда до Малайзии.
Пара молодых очковых лангуров появилась в Новосибирском зоопарке в 2012 году, животных привезли из Ташкентского зоопарка. Первенец появился у животных в 2016 году, в 2022 году стало известно о рождении еще одного детеныша.
— В зоологических парках этот вид встречается крайне редко. В России их нет больше ни в одном зоопарке, — сказано на сайте новосибирского учреждения.
Накануне Новосибирский зоопарк показал детенышей азиатских бескоготных выдр, которые родились осенью 2023 года. Смотрим видео с животными.