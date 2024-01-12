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«Первое видео малышей»: в Новосибирском зоопарке показали детенышей бескоготных выдр — смотрим милые кадры

Детеныши родились в зоопарке осенью прошлого года

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Азиатские бескоготные выдры являются самыми маленькими выдрами на планете

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В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило показали детенышей азиатских бескоготных выдр. Маленькие зверьки появились на свет осенью прошлого года, и сегодня учреждение представило видео с животными новосибирцам. Смотрим кадры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В 2023 году на свет в Новосибирском зоопарке появились три детеныша

Видео: телеграм-канал «Новосибирский зоопарк»

На видео можно заметить, как выдры устроили перекус, а затем решили побегать по вольеру. Во время прогулки один из детенышей следует за взрослым зверем. Как рассказали НГС в зоопарке, видеозапись сняли сегодня, 12 января.

— Это первое видео этих малышей, — сказали НГС в зоопарке.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило уточнил НГС, что детеныши животных родились 29 октября прошлого года. О появлении потомства в семействе бескоготных выдр стало известно в конце 2023 года. По данным учреждения, на свет появились три детеныша этого вида.

— Азиатские бескоготные выдры являются самыми маленькими выдрами на планете. Относятся к уязвимым видам, — сообщили 12 января в телеграм-канале «Новосибирский зоопарк». — Детеныши, рожденные в Новосибирском зоопарке, дают надежду на сохранение этих прекрасных животных.

Накануне в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило африканские гепарды вышли на прогулку по вольеру. Резвящихся в снегу больших кошек сняли на видео.

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