«Первое видео малышей»: в Новосибирском зоопарке показали детенышей бескоготных выдр — смотрим милые кадры

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило показали детенышей азиатских бескоготных выдр. Маленькие зверьки появились на свет осенью прошлого года, и сегодня учреждение представило видео с животными новосибирцам. Смотрим кадры.
На видео можно заметить, как выдры устроили перекус, а затем решили побегать по вольеру. Во время прогулки один из детенышей следует за взрослым зверем. Как рассказали НГС в зоопарке, видеозапись сняли сегодня, 12 января.
— Это первое видео этих малышей, — сказали НГС в зоопарке.
Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило уточнил НГС, что детеныши животных родились 29 октября прошлого года. О появлении потомства в семействе бескоготных выдр стало известно в конце 2023 года. По данным учреждения, на свет появились три детеныша этого вида.
— Азиатские бескоготные выдры являются самыми маленькими выдрами на планете. Относятся к уязвимым видам, — сообщили 12 января в телеграм-канале «Новосибирский зоопарк». — Детеныши, рожденные в Новосибирском зоопарке, дают надежду на сохранение этих прекрасных животных.
Накануне в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило африканские гепарды вышли на прогулку по вольеру. Резвящихся в снегу больших кошек сняли на видео.