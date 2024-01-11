Африканские гепарды вышли на прогулку, чтобы порезвиться в снегу, — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило африканские гепарды Кода и Эстер вышли из теплого домика и отправились на прогулку по вольеру. Несмотря на то что это теплолюбивые животные, сибирских морозов они не боятся. Резвящихся в снегу больших кошек сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

