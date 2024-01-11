Африканские гепарды вышли на прогулку, чтобы порезвиться в снегу, — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке им.
На кадрах видно, как гепарды по протоптанной тропинке бегают по территории вольера. Так как гепарды очень подвижные животные, сотрудники зоопарка ежедневно выпускают их на свежий воздух размять лапы.
Самец Кода и самка Эстер — единственная пара гепардов, которая живет в Новосибирском зоопарке. Их привезли из провинции Лимпопо в Южной Африке.
Ранее дымчатый леопард Юси из Новосибирского зоопарка попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой. На кадрах видно, как кошка готовится ко сну.