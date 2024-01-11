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Африканские гепарды вышли на прогулку, чтобы порезвиться в снегу, — милое видео из Новосибирского зоопарка

Большие кошки устроили пробежку по вольеру

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Сейчас в зоопарке живут два гепарда

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В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило африканские гепарды Кода и Эстер вышли из теплого домика и отправились на прогулку по вольеру. Несмотря на то что это теплолюбивые животные, сибирских морозов они не боятся. Резвящихся в снегу больших кошек сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах видно, как гепарды по протоптанной тропинке бегают по территории вольера. Так как гепарды очень подвижные животные, сотрудники зоопарка ежедневно выпускают их на свежий воздух размять лапы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Самец Кода и самка Эстер — единственная пара гепардов, которая живет в Новосибирском зоопарке. Их привезли из провинции Лимпопо в Южной Африке.

Ранее дымчатый леопард Юси из Новосибирского зоопарка попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой. На кадрах видно, как кошка готовится ко сну.

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