Потянулась и умылась: дымчатый леопард Юси из Новосибирского зоопарка попала на видео перед сном

Дымчатый леопард Юси из Новосибирского зоопарка попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой. На кадрах видно, как кошка готовится ко сну.
Анна новикова сняла видео в конце декабря. На нем можно увидеть, что леопард потягивается, затем запрыгивает на свой деревянный домик в вольере, умывается, а потом ложится спать. Посмотрите на эти милые кадры.
В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» ранее рассказывали, что дымчатые леопарды обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Эти кошки очень скрытные, ведут одиночный образ жизни. Пасть животных открывается на 180 градусов, а клыки достигают длины до 5 сантиметров и напоминают те, что были у вымершего саблезубого тигра.
Раньше на дымчатых леопардов активно охотились, что негативно сказалось на популяции. Сейчас животным по-прежнему угрожает браконьерство и вырубка лесов. Получить потомство от этих кошек в неволе очень трудно, потому что они с трудоми создают пары. В Новосибирский зоопарк дымчатых леопардов впервые привезли в 1978 году.
Другие популярные кошки из Новосибирского зоопарка — манулы. Посмотрите в нашеми видео, как эти животные провели 2023 год.