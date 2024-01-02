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Потянулась и умылась: дымчатый леопард Юси из Новосибирского зоопарка попала на видео перед сном

Кадры сделала постоянная посетительница Анна Новикова

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Видео снято в конце декабря

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Дымчатый леопард Юси из Новосибирского зоопарка попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой. На кадрах видно, как кошка готовится ко сну.

Анна новикова сняла видео в конце декабря. На нем можно увидеть, что леопард потягивается, затем запрыгивает на свой деревянный домик в вольере, умывается, а потом ложится спать. Посмотрите на эти милые кадры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / YouTube

В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» ранее рассказывали, что дымчатые леопарды обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Эти кошки очень скрытные, ведут одиночный образ жизни. Пасть животных открывается на 180 градусов, а клыки достигают длины до 5 сантиметров и напоминают те, что были у вымершего саблезубого тигра.

Раньше на дымчатых леопардов активно охотились, что негативно сказалось на популяции. Сейчас животным по-прежнему угрожает браконьерство и вырубка лесов. Получить потомство от этих кошек в неволе очень трудно, потому что они с трудоми создают пары. В Новосибирский зоопарк дымчатых леопардов впервые привезли в 1978 году.

Другие популярные кошки из Новосибирского зоопарка — манулы. Посмотрите в нашеми видео, как эти животные провели 2023 год.

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