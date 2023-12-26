«Держится за мамину шерсть»: новосибирский зоопарк показал видео с малышами тамаринов — милые кадры

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с детенышами, которые родились в этом году. На кадры попали беличьи саймири и эдиповы тамарины.
В зоопарке родился детеныш у пары двупалых ленивцев, самка все время держит его у себя на животе. Трое малышей родились у бескоготных выдр, на сайте зоопарка отметили, что самка и самец показывают себя хорошими родителями.
Кроме этого, пополнение произошло в семействе эдиповых тамаринов — родились два малыша. Еще один малыш — у беличьих саймири.
— Самки отлично справляются со своими материнскими обязанностями. У мелких приматов дети очень похожи на своих родителей: новорожденный, крепко держащийся за мамину шерсть, едва различим на ее фоне. Но малыши растут быстро, и сейчас за ними уже можно наблюдать, — пишут на сайте Новосибирского зоопарка.
Еще один детеныш родился у кошачьих лемуров, двое — у антилоп дикдик.
В декабре в зоопарке закончили выкармливать птенцов попугаев вида многоцветный лорикет. Сейчас птицы стали самостоятельными.
В начале года котята родились у манула Евы. Сейчас они уже подросли, распушились и научились ставить лапки на хвост. Посмотрите сами на этом видео.