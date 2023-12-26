«Держится за мамину шерсть»: новосибирский зоопарк показал видео с малышами тамаринов — милые кадры

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с детенышами, которые родились в этом году. На кадры попали беличьи саймири и эдиповы тамарины.



В зоопарке родился детеныш у пары двупалых ленивцев, самка все время держит его у себя на животе. Трое малышей родились у бескоготных выдр, на сайте зоопарка отметили, что самка и самец показывают себя хорошими родителями.

