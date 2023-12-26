freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 91.97
eur 101.58
СрочноПоследняя неделя декабря станет аномально теплой
Все новости
Все новости

«Держится за мамину шерсть»: новосибирский зоопарк показал видео с малышами тамаринов — милые кадры

В этом году в зоопарке родились детеныши разных видов животных

1 415

Слева на фото — беличьи саймири, справа — эдиповы тамарины

Поделиться

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с детенышами, которые родились в этом году. На кадры попали беличьи саймири и эдиповы тамарины.

В зоопарке родился детеныш у пары двупалых ленивцев, самка все время держит его у себя на животе. Трое малышей родились у бескоготных выдр, на сайте зоопарка отметили, что самка и самец показывают себя хорошими родителями.

Кроме этого, пополнение произошло в семействе эдиповых тамаринов — родились два малыша. Еще один малыш — у беличьих саймири.

— Самки отлично справляются со своими материнскими обязанностями. У мелких приматов дети очень похожи на своих родителей: новорожденный, крепко держащийся за мамину шерсть, едва различим на ее фоне. Но малыши растут быстро, и сейчас за ними уже можно наблюдать, — пишут на сайте Новосибирского зоопарка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Kivuli / Новосибирский зоопарк

Еще один детеныш родился у кошачьих лемуров, двое — у антилоп дикдик.

В декабре в зоопарке закончили выкармливать птенцов попугаев вида многоцветный лорикет. Сейчас птицы стали самостоятельными.

В начале года котята родились у манула Евы. Сейчас они уже подросли, распушились и научились ставить лапки на хвост. Посмотрите сами на этом видео.

По теме

ЖивотныеНовосибирский зоопаркОбезьяныТамарины
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter