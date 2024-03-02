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Белый медведь Кай из Новосибирского зоопарка поиграл с канистрой — прелестное видео с животным

Смотрим милый ролик

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Кай не скучает

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Белый медведь Кай из Новосибирского зоопарка поиграл с канистрой. Его записала на видео Анна Новикова, постоянная посетительница учреждения.

На кадрах видно, как прелестный мишка, лежа на снегу, периодически переворачивается с одного бока на другой. Он перебирает канистру лапами, слегка покусывает и приподнимает ее зубами.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Медведь ребячится

Видео: Анна Новикова

Кай родился в Санкт-Петербурге 27 ноября 2007 года. В Новосибирск зверь переехал в 2008 году.

В декабре 2023-го медведь устроил заплыв в обледеневшем бассейне — НГС публиковал по-настоящему морозное видео. В прошлом январе он тоже стал участником милого ролика: поджав лапы, уснул прямо в сугробе.

Ранее медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео.

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