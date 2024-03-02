Белый медведь Кай из Новосибирского зоопарка поиграл с канистрой — прелестное видео с животным

Белый медведь Кай из Новосибирского зоопарка поиграл с канистрой. Его записала на видео Анна Новикова, постоянная посетительница учреждения.
На кадрах видно, как прелестный мишка, лежа на снегу, периодически переворачивается с одного бока на другой. Он перебирает канистру лапами, слегка покусывает и приподнимает ее зубами.
Кай родился в Санкт-Петербурге 27 ноября 2007 года. В Новосибирск зверь переехал в 2008 году.
В декабре 2023-го медведь устроил заплыв в обледеневшем бассейне — НГС публиковал по-настоящему морозное видео. В прошлом январе он тоже стал участником милого ролика: поджав лапы, уснул прямо в сугробе.
Ранее медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео.