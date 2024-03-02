Новосибирский хирург сделает 3D-лапку для калининградского пса Германа — он попал под машину

Новосибирский хирург Сергей Горшков изготовит уникальный 3D-протез для пса Германа из Калининграда. Информацию об этом опубликовали представители службы спасения и защиты животных Jonny Help! на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Волонтеры рассказали, что Германа сбил внедорожник у железнодорожного вокзала в городе Славск. Щенок получил открытые переломы задних конечностей, перелом бедра, трещину в тазовой кости и другие тяжелые травмы. Собака перенесла несколько операций, ему удалось сохранить одну поврежденную лапу. На ней установили специальные пластины, Герман прошел двухмесячный курс реабилитации. Сейчас пес активен, но скачет на трех лапках.
Хирург из местной ветеринарной клиники «Велес» предложил бесплатно провести операцию по протезированию, но при условии, что волонтёры найдут 80 тысяч рублей на протез и предоперационные исследования.
— Для нашей области это уникальная операция, таких здесь ещё не проводили. Это уникальная технология хирурга Горшкова С.С. из Новосибирска, где и будет изготовлен индивидуальный протез. Калининград станет пятым городом в России, а опыт Германа позволит сделать бионическое протезирование в области обыденным делом, — рассказали волонтеры.
Когда именно состоится операция Германа — не уточняется.
Ранее в Новосибирске попала на видео погоня агрессивных собак на улице Коммунстроевской. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.