Реклама
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 90.84
eur 98.54
СрочноКровля дома рухнула при пожаре
Все новости
Все новости

Домики для белок из Новосибирска установили в Японском саду Краснодара — фото

В Краснодар из Новосибирского зоопарка ранее привезли шесть пар пушистых зверьков

542

В каждом домике будет жить одна белка

Поделиться

В Японском саду Краснодара установили домики для белок из новосибирского зоопарка. Информация об этом появилась в Telegram-канале Японского сада.

Новые домики для пушистых зверьков начали крепить к деревьям в пятницу, 1 марта. В каждом из домиков поселится по одной белке. После завершения процедуры выходы из домиков аккуратно откроют.

— Утром белки проснутся, выйдут из домиков и в первый день весны впервые увидят и начнут осваивать свой новый большой дом,— написали представители Японского сада.

Напомним, белок из Новосибирского зоопарка доставили в Краснодар 13 февраля. В курортном городе поселились 12 животных — пор шесть самцов и самок. Администрация парка надеется, что пушистые зверьки приживутся и дадут потомство.

По теме

НовосибирскКраснодарНовосибирский зоопаркБелки
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter