Домики для белок из Новосибирска установили в Японском саду Краснодара — фото

В Японском саду Краснодара установили домики для белок из новосибирского зоопарка. Информация об этом появилась в Telegram-канале Японского сада.
Новые домики для пушистых зверьков начали крепить к деревьям в пятницу, 1 марта. В каждом из домиков поселится по одной белке. После завершения процедуры выходы из домиков аккуратно откроют.
— Утром белки проснутся, выйдут из домиков и в первый день весны впервые увидят и начнут осваивать свой новый большой дом,— написали представители Японского сада.
Напомним, белок из Новосибирского зоопарка доставили в Краснодар 13 февраля. В курортном городе поселились 12 животных — пор шесть самцов и самок. Администрация парка надеется, что пушистые зверьки приживутся и дадут потомство.