Милые детеныши: новосибирские выдры устроили игры — забавное видео

Азиатские бескоготные выдры в Новосибирском зоопарке устроили игры в павильоне «Тропический мир». Животные сейчас воспитывают несколько детенышей.
Милое видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. В ролике подросшие детеныши исследует вольер, спускаются к воде и играют со взрослыми.
— Сейчас семья занята воспитанием троих самых младших детенышей, которые родились в конце октября 2023 года, — объясняли ранее в Новосибирском зоопарке. — Бескоготные выдры содержатся в Новосибирском зоопарке с 2002 года. Первое потомство было получено в 2022 году.
Ранее директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило раскрыл тайну манула Ночь, а также рассказал, что будет с подросшими белыми медвежатами.