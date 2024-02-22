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Милые детеныши: новосибирские выдры устроили игры — забавное видео

Животные воспитывают свое потомство

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Выдры в зоопарке живут с 2002 года

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Азиатские бескоготные выдры в Новосибирском зоопарке устроили игры в павильоне «Тропический мир». Животные сейчас воспитывают несколько детенышей.

Милое видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. В ролике подросшие детеныши исследует вольер, спускаются к воде и играют со взрослыми.

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Видео: Анна Новикова / YouTube

— Сейчас семья занята воспитанием троих самых младших детенышей, которые родились в конце октября 2023 года, — объясняли ранее в Новосибирском зоопарке. — Бескоготные выдры содержатся в Новосибирском зоопарке с 2002 года. Первое потомство было получено в 2022 году.

Ранее директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило раскрыл тайну манула Ночь, а также рассказал, что будет с подросшими белыми медвежатами.

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