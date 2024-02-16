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Медоеды устроили игры на глазах посетителей — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Досталось и ветке в вольере

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Медоеды очень опасные хищники

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В Новосибирском зоопарке самка медоеда решила поиграть со своей подросшей дочерью. Забавная потасовка и забеги по вольеру попали на видео постоянной гостьи учреждения Анна Новиковой.

Сначала медоеды немного шуточно поборолись, а затем решили побегать друг за другом. Один из медоедов спрятался в домик, а второй отправился баловаться с веткой. Это не могло не вызвать восторг у гостей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / YouTube

Щенок медоеда родился в Новосибирском зоопарке 22 декабря 2022 года. Первые недели после этого мать детеныша вела себя очень скрытно и осторожно.

Отец малыша живет в соседнем вольере, он не принимает участия в воспитании потомства. Первый ребенок у этой пары родился в 2021 году, это была девочка.

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