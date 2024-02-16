«Скитался неделю»: двухлетнего ротвейлера несколько раз бросали хозяева — ему ищут новый дом

Двухлетнего ротвейлера Тайсона бывший хозяин отправил на такси в зоогостиницу, ничего не оплатив. Пес ждал в машине в наморднике несколько часов. Как рассказала волонтер Ольга Симоненко, собаку бросали и раньше. Каждый раз он попадал обратно в руки волонтерам — сейчас своего нового хозяина Тайсон ждет на передержке.
С Тайсоном Ольга и другие волонтеры познакомилась около года назад. Женщины кормили животных, которые обитали в бараке, а рядом на стройке частного дома в Дзержинском районе в будке жил ротвейлер.
— Он прожил так почти год, пока хозяину не надоело за ним «ухаживать». Так как стройка часто вставала и никого не было на территории, хозяин иногда приезжал к собаке, кормил его, уводил в баньку в сильные морозы. Потом хозяин привязал его поближе к калитке, чтобы его могли кормить женщины-волонтеры. Эту породу вообще не держат в будке. Это короткошерстная собака. И тем более она служебная. С ней нужно заниматься, — объяснила Ольга.
Хозяин отдал Тайсона волонтерам. Они нашли Тайсону новых хозяев — молодую семью в собственной квартире. Некоторое время всё было хорошо, хозяин с собакой подружились.
— А этой осенью мы узнаем, что собака уже месяц находится в зоогостинице в Кольцово под другим именем. Оказывается, зоозащитники собаку подобрали в области, где пес скитался неделю. По версии нового хозяина, когда он поссорился женой, а его не было дома, она вывезла Тайсона за город и просто выпустила в поле, — вспоминает Ольга Симоненко.
Тайсона волонтеры из Кольцово нашли случайно. Они увидели фотографии, которые Ольга размещала в социальных сетях, когда искала хозяев ротвейлеру. Волонтеры вышли на хозяина, который сказал, что Тайсона снова заберет.
— Но собака ему не нужна была, потому что он потом сказал, что развелся женой, у него нет денег. Он нам сказал, что ему нужно срочно уехать. Я ему посоветовала найти платную передержку, туда пристроить собаку на время. Я не должна была за него это делать, по идее. Он к нам обращался. Я ему сказала: «Ищите передержку платную, только такой выход вижу», — рассказала волонтер.
После этого мужчина отправил пса в зоогостиницу на такси, не оплатив перевозку и не предупредив сотрудников, что к ним привезут собаку. По словам Ольги, одна из волонтеров сейчас из своего кармана оплачивает платную передержку Тайсону. Это обходится в 800 рублей за сутки. Зоозащитники активно ищут ротвейлеру нового хозяина. Обучение пса потребует много сил, терпения и внимания. К людям Тайсон относится без агрессии, но у него есть пробелы в воспитании. По словам волонтеров, собака легко учится новому.
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