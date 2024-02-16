«Скитался неделю»: двухлетнего ротвейлера несколько раз бросали хозяева — ему ищут новый дом

— Он прожил так почти год, пока хозяину не надоело за ним «ухаживать». Так как стройка часто вставала и никого не было на территории, хозяин иногда приезжал к собаке, кормил его, уводил в баньку в сильные морозы. Потом хозяин привязал его поближе к калитке, чтобы его могли кормить женщины-волонтеры. Эту породу вообще не держат в будке. Это короткошерстная собака. И тем более она служебная. С ней нужно заниматься, — объяснила Ольга.