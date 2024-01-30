Рысь Бусинка внезапно разозлилась на ласкового Лекса и ударила его лапой — милое видео с шокированным диким котом

В Новосибирском зоопарке рыси Лексу досталось от самочки Бусинки. В начале дикие коты миловались и облизывали друг друга, но потом внезапно что-то пошло не так.
Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
Рысь Лекс очень удивился агрессии самки. Сначала она ударила его лапой и начала грозно рычать. В итоге Лекс решил, что лучше отойти подальше, чем наводить разборки.
На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке у манулов не было настроения общаться с посетителями, поэтому гости увидели меховые шары.
У манулов скоро начнется брачный сезон — обычно парочками диких котов начинают рассаживать с начала февраля.