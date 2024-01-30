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Рысь Бусинка внезапно разозлилась на ласкового Лекса и ударила его лапой — милое видео с шокированным диким котом

В Новосибирском зоопарке произошел забавный инцидент

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Удар лапой был точный и сильный

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В Новосибирском зоопарке рыси Лексу досталось от самочки Бусинки. В начале дикие коты миловались и облизывали друг друга, но потом внезапно что-то пошло не так.

Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Рысь Лекс очень удивился агрессии самки. Сначала она ударила его лапой и начала грозно рычать. В итоге Лекс решил, что лучше отойти подальше, чем наводить разборки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке у манулов не было настроения общаться с посетителями, поэтому гости увидели меховые шары.

У манулов скоро начнется брачный сезон — обычно парочками диких котов начинают рассаживать с начала февраля.

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