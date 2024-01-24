Зевает и обнимает маму: у мартышек в Новосибирском зоопарке родился детеныш — трогательное видео

В Новосибирском зоопарке у мартышек диана родился детеныш. Он появился на свет 27 декабря, рассказал НГС директор зоологического парка Андрей Шило.
Нового обитателя зоопарка сняла на видео постоянная посетительница учреждения Анна Новикова. Смотрим трогательные кадры.
На видео можно заметить, что малыш прижимается к матери, пока взрослая мартышка обнимает его одной рукой. К паре подходят другие представители вида, но мартышка не отходит от детеныша.
Новый обитатель зоопарка иногда смотрит по сторонам и сонно зевает. В один момент мартышка вместе с детенышем поднимается на бревна, которые размещены в вольере.
— У мартышек диана пополнение, — указала в названии видео Анна Новикова.
Мартышка диана распространена в западной части Африки от юга Гвинеи и Сьерра Леона до юга Ганы. Обитает во влажных, низменных лесах. Ведет древесный образ жизни.
Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в 2007 году, за несколько лет они стали родителями шести малышей. В 2022 году один из детенышей этого вида попал на видео.
В середине января стало известно, что в Новосибирском зоопарке у очковых лангуров появился детеныш. Новое потомство сняли на видео.