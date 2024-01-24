Зевает и обнимает маму: у мартышек в Новосибирском зоопарке родился детеныш — трогательное видео

Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в 2007 году, за несколько лет они стали родителями шести малышей. В 2022 году один из детенышей этого вида попал на видео.



В середине января стало известно, что в Новосибирском зоопарке у очковых лангуров появился детеныш. Новое потомство сняли на видео.