Более 700 кошек и собак вывезли новосибирцы за границу в 2023 году

В 2023 году жители Новосибирской области вывезли за границу 767 кошек и собак. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на врио замруководителя Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Алексея Магерова.
— Проконтролирована перевозка 767 животных-компаньонов, следующих с владельцами в третьи страны авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом, — пояснил Магеров.
Владельцы брали с собой домашних питомцев в путешествия, а также в связи со сменой постоянного места жительства.
— Наиболее востребованные направления для владельцев с животными-компаньонами в 2023 году стали такие страны, как Турецкая Республика, Королевство Таиланд, Грузия, Республика Сербия, Федеративная Республика Германия, Республика Абхазия, Черногория, Государство Израиль, Республика Кипр. Нарушений правил перевозки животных не выявлено, — уточнили Магеров.
По его словам, в 2022 году за рубеж вывезли 726 домашних животных.
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