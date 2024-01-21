freedom
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 2/10
usd 88.59
eur 96.38
СрочноВ Новосибирск придет потепление до -7 градусов
Все новости
Все новости

Более 700 кошек и собак вывезли новосибирцы за границу в 2023 году

Животных перевозили авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом

128

Питомцев брали в путешествия и в связи с переездом

Поделиться

В 2023 году жители Новосибирской области вывезли за границу 767 кошек и собак. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на врио замруководителя Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Алексея Магерова.

— Проконтролирована перевозка 767 животных-компаньонов, следующих с владельцами в третьи страны авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом, — пояснил Магеров.

Владельцы брали с собой домашних питомцев в путешествия, а также в связи со сменой постоянного места жительства.

— Наиболее востребованные направления для владельцев с животными-компаньонами в 2023 году стали такие страны, как Турецкая Республика, Королевство Таиланд, Грузия, Республика Сербия, Федеративная Республика Германия, Республика Абхазия, Черногория, Государство Израиль, Республика Кипр. Нарушений правил перевозки животных не выявлено, — уточнили Магеров.

По его словам, в 2022 году за рубеж вывезли 726 домашних животных.

Ранее проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург вышвырнула на улицу кота, который ехал вместе с хозяевами и по билету. Это случилось, когда поезд остановился на станции в Кирове.

ЖивотныеПереездПутешествиеНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter