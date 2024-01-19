Проводница вышвырнула кота из поезда в Кирове. Он ехал по билету

Проводница, вышвырнувшая Твикса, заявила, что на кота обратили внимание пассажиры поезда — они пожаловались на гуляющего по вагону питомца. Сотрудница РЖД опросила присутствующих в вагоне и, не найдя владельца, выставила кота на мороз.

В РЖД извинились перед хозяевами кота и пообещали, что сделают всё возможное, чтобы такое не повторялось впредь.



— По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка, — сообщили в РЖД.

