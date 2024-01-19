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Проводница вышвырнула кота из поезда в Кирове. Он ехал по билету

Тем, кто его найдет, обещают вознаграждение

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Котика ищут по всему Кирову

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Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург вышвырнула на улицу кота, который ехал вместе с хозяевами и по билету. Это случилось, когда поезд остановился на станции в Кирове.

Добровольцы, которые сейчас занимаются поисками питомца, рассказывают, что кот пропал 11 января: Твикс выбрался из переноски и начал бродить по вагону. Проводница увидела его и решила, что кот беспризорный, после чего вышвырнула Твикса на улицу в 30-градусный мороз. Хозяин заметил пропажу, только когда поезд уже тронулся, и забил тревогу, но было уже поздно.

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То, как Твикса вышвырнули из вагона, попало на видео

Видео: В городе Кирове / Vk.com

— Котик домашний, ласковый малыш, мог запрыгнуть от страха в ящик под вагоном, проехать какой-то промежуток времени там, может оказаться в районе путей в районах ж/д вокзала, Чистых Прудов, на следующей станции в Оричах, Котельниче, забиться в теплые складские помещения, — рассказывает волонтер Ольга Кудряшова.

Рыжего Твикса не могут найти уже неделю

Рыжего Твикса не могут найти уже неделю

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Владельцы кота обратились в транспортную полицию в надежде, что там им помогут. В пресс-службе ведомства подтвердили, что проводница выпустила кота из вагона, и уточнили, что это произошло из-за невнимательного отношения хозяина к животному.

Проводница, вышвырнувшая Твикса, заявила, что на кота обратили внимание пассажиры поезда — они пожаловались на гуляющего по вагону питомца. Сотрудница РЖД опросила присутствующих в вагоне и, не найдя владельца, выставила кота на мороз.

В РЖД извинились перед хозяевами кота и пообещали, что сделают всё возможное, чтобы такое не повторялось впредь.

— По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка, — сообщили в РЖД.

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Котик Твикс — очень ласковый и нежный

Видео: Потеряшки животные Киров | вернись домой / Vk.com

Потерявшегося котика ищут по всему Кирову, Твикса не могут найти уже неделю. Хозяева обещают тому, кто найдет Твикса, вознаграждение в 30 тысяч рублей. Связаться с волонтерами можно по номеру +7 961 569-57-66.

Хозяева надеются, что Твикс вернется домой

Хозяева надеются, что Твикс вернется домой

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