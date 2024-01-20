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Не дал почистить шубку: белый медвежонок прыгнул на маму-медведицу — милое видео из Новосибирского зоопарка

По словам посетительницы учреждения, детеныш хотел поиграть

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Животных сняла на видео посетительница Анна Новикова

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В Новосибирске развлечения белых медвежат в зоопарке вновь попали на видео. В этот раз один из детенышей захотел поиграть и решил прыгнуть на маму-медведицу Герду.

Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Смотрим на игры белых медведей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В декабре белым медвежатам исполнился год

Видео: Анна Новикова/youtube

На видео можно заметить, как белый медвежонок держит зубами пластиковую канистру, но затем игрушка падает к другому детенышу. Животные резвятся в вольере, но затем один из медвежат решает обратить внимание на маму-медведицу Герду.

Детеныш прыгает на взрослую медведицу, которая лежит в снегу, а затем начинает с ней «бороться». Во время шуточной потасовки белый медвежонок толкал и пытался аккуратно укусить Герду.

— Доченька не дала Герде почистить шубку. Ей захотелось поиграть с мамой, — написала автор в названии видео.

Белые медвежата Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка отпраздновали свой день рождения 16 декабря. Детенышам исполнился год.

В январе белые медвежата устроили день чистоты в вольере. Детеныши показали, как они умываются в снегу.

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