Не дал почистить шубку: белый медвежонок прыгнул на маму-медведицу — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирске развлечения белых медвежат в зоопарке вновь попали на видео. В этот раз один из детенышей захотел поиграть и решил прыгнуть на маму-медведицу Герду.
Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Смотрим на игры белых медведей.
На видео можно заметить, как белый медвежонок держит зубами пластиковую канистру, но затем игрушка падает к другому детенышу. Животные резвятся в вольере, но затем один из медвежат решает обратить внимание на маму-медведицу Герду.
Детеныш прыгает на взрослую медведицу, которая лежит в снегу, а затем начинает с ней «бороться». Во время шуточной потасовки белый медвежонок толкал и пытался аккуратно укусить Герду.
— Доченька не дала Герде почистить шубку. Ей захотелось поиграть с мамой, — написала автор в названии видео.
Белые медвежата Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка отпраздновали свой день рождения 16 декабря. Детенышам исполнился год.
В январе белые медвежата устроили день чистоты в вольере. Детеныши показали, как они умываются в снегу.