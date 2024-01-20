«Проводница сказала, что кот выбежал». Хозяин Твикса объяснил, как именно его выбросили из поезда

— Ничего не предвещало беды, кот был в переноске, накормлен — всё как положено. 11-го числа в 12:15 по московскому времени была остановка в городе Кирове. Так произошло, что кот из переноски либо сбежал, либо ее кто-то открыл. Евгений в это время спал и проснулся уже поздно вечером, — рассказал хозяин.