«Проводница сказала, что кот выбежал». Хозяин Твикса объяснил, как именно его выбросили из поезда

Хозяин кота Твикса, которого выкинула из поезда проводница, рассказал о случившемся. Молодой человек передал, что он вместе с женой и ребенком переезжал из Башкирии в город Тихвин (Ленинградская область). Однако Твикса с собой взять не получилось — из-за проблем с пищеварением ветврачи порекомендовали какое-то время не подвергать кота стрессу.
Было решено отправить Твикса позже вместе с отчимом Евгением. 10 января на обоих пассажиров купили билеты. Они выехали из Екатеринбурга.
— Ничего не предвещало беды, кот был в переноске, накормлен — всё как положено. 11-го числа в 12:15 по московскому времени была остановка в городе Кирове. Так произошло, что кот из переноски либо сбежал, либо ее кто-то открыл. Евгений в это время спал и проснулся уже поздно вечером, — рассказал хозяин.
Проснувшись, Евгений забил тревогу. Обошел весь вагон, но кота нигде не было.
— Проводница сказала, что кот выбежал, — передал хозяин.
О случившемся Евгений рассказал на следующий день, 12 января. Тогда же начались поиски. Хозяин связался с работниками местного вокзала. Один из них просмотрел записи с видеокамер.
— Он мне сказал, что проводница его выкинула. Из-за чего и почему, никто не знает. Она его выкинула, кот забежал под поезд, она вышла на перрон, посмотрела, куда он [кот] забежал, вернулась обратно, закрыла дверь и поезд тронулся, — передал мужчина.
После этого хозяева выставили пост в соцсетях. Нашедшему готовы выплатить 30 тысяч рублей.
Сейчас в чате поиска Твикса почти шесть тысяч человек. Волонтеры прочесывают улицы, надеясь встретить кота, и днем, и ночью. Основное место поисков — ж/д вокзал.