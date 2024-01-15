Сибирячка обвинила соседа в том, что тот пнул лающего йорка — собака пролетела лестничный проем

В этот момент оттуда якобы выходил мужчина, тоже житель дома, и собака залаяла на него. В итоге, со слов соседки, он пнул йорка так, что тот упал на нижний этаж.

— Хозяйка побежала за собакой, взяла ее и стала подниматься к себе на этаж. Там ждал сосед, который вслед сказал: «В следующий раз вообще выкину в окошко с 8-го этажа», — уверяет в публикации соседка собачницы.