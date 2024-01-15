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Сибирячка обвинила соседа в том, что тот пнул лающего йорка — собака пролетела лестничный проем

Владелица собаки написала заявленеи в полицию

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Жительницы новосибирской многоэтажки обвинили соседа в том, что он покалечил йоркширского терьера

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Жительницы многоэтажки на улице Некрасова в Новосибирске обвинили мужчину в том, что он покалечил йорка. Хозяйка животного написала заявление в полицию, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.

В паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» своей версией случившегося поделилась соседка женщины, которой принадлежит собака — йоркширский терьер. Как утверждает автор поста, вечером 11 января вместе с питомцем хозяйка пошла гулять — пока она запирала квартиру, животное побежало к лифту.

В этот момент оттуда якобы выходил мужчина, тоже житель дома, и собака залаяла на него. В итоге, со слов соседки, он пнул йорка так, что тот упал на нижний этаж.

— Хозяйка побежала за собакой, взяла ее и стала подниматься к себе на этаж. Там ждал сосед, который вслед сказал: «В следующий раз вообще выкину в окошко с 8-го этажа», — уверяет в публикации соседка собачницы.

Она заявила, что после произошедшего ветеринары диагностировали у собаки сильное кровоизлияние с угрозой потери глаза.

Как уверяет соседка собачницы, животное рискует лишиться глаза

Как уверяет соседка собачницы, животное рискует лишиться глаза

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— Такие ситуации с этим мужчиной происходят не в первый раз. Страшно жить рядом с живодером, который нападает на беззащитных животных и людей, — также утверждается в посте, но никаких доказательств этим словам не приводится.

Летом 2023 года собака радостно выбежала навстречу мужчине в СНТ — затем он избил животное.

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