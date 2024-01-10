«Целиком в засохшей крови»: щенка нашли раненым перед Новым годом — волонтеры предполагают, что его резали

В Новосибирской области 30 декабря нашли щенка, который был ранен и замерзал на улице. Как рассказали в группе «Базы Реабилитации Животных» во «ВКонтакте», у животного были порезы.
— Первые слова куратора: «Его резали!» Опускаем эмоциональные реакции, и к сути: щенок, найден замерзающим на улице 30 декабря. Любая зима, даже теплая, не для щенков. Раны, укусы, порезы — там было всё — он целиком в своей же засохшей крови, запах, — рассказали волонтеры НРОО «База Реабилитации Животных».
Щенка отправили в клинику, где ему провели диагностику и наложили множество швов. Как отмечают зоозащитники, сам факт, что пес не замерз на улице и не истек кровью, — везение.
— Бади у нас остается на заживление — ран физических и душевных. Как и всем щенкам, ему хочется бегать и внимания. А еще непонятно, зачем эти перевязки и вот здесь бинты намотали. Мы за несколько дней приучили, что снимать, раздирать повязки и прочее — нельзя, а Бади (кажется) понял, — добавили в группе «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово».
Волонтеры ищут семью щенку и приглашают приехать в базу и познакомиться со спасенным псом.
В Новосибирске мужчину, который поселил в своей квартире 13 собак и устроил антисанитарную обстановку во всём подъезде, отпустили домой. Он сразу же привел в квартиру очередное животное.