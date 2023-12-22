У новосибирца вывезли из квартиры 13 собак — он нашел на улице еще одну и привел домой

Новосибисрца, который поселил в своей квартире 13 собак и устроил антисанитарную обстановку во всем подъезде, отпустили домой. Мужчина уже привел в квартиру очередное животное. На возвращение собачника и его нового питомца обратили внимание соседи Константина Б.
О мужчине, который превратил свое жилье в псарню, а жизнь соседей — в ад, НГС писал накануне. 29-летний Константин, по словам соседей, выгуливал только часть животных, а остальные испражнялись прямо в квартире.
Кроме того, соседи заподозрили, что мужчина может кормить одних питомцев другими и и есть собачатину сам. Люди жаловались на запахи тухлятины и паленой шерсти, распространяющиеся далеко за пределы квартиры. 20 декабря двери квартиры Константина вскрыли, а 13 собак вывезли в приют. Мужчину доставили в Дзержинский отдел полиции, чтобы взять объяснение и показать Константина медикам. Соседи надеялись, что неприятный жилец вернется домой не раньше, чем через пару месяцев, но вышло иначе.
— Я слышала лай, совсем короткий. Но подумала, что не может быть, наверное послышалось, — рассказала жительница дома Ульяна Никонова. — Но потом позвонили и сказали, что видели как Константин зашёл в подъезд с собакой. [В полиции] сказали, что он вменяемый.
Возвращение любителя животных попало в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина не берет собаку на поводок, а чуть в отдалении за ним следует еще одно животное.
Накануне первой публикации НГС отправлял запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать о продолжении ситуации и выяснить, как должны действовать остальные жители дома, не желающие существовать в антисанитарной обстановке, но ответа редакция пока не получила.
Ранее НГС писал о старушке-кошатнице, из-за которой страдал целый дом на Вокзальной магистрали. Она жила без воды, зато с семью десятками кошек. Соседи ничего не могли поделать, пока пенсионерка не скончалась на 85-м году жизни.