У новосибирца вывезли из квартиры 13 собак — он нашел на улице еще одну и привел домой

Кроме того, соседи заподозрили, что мужчина может кормить одних питомцев другими и и есть собачатину сам. Люди жаловались на запахи тухлятины и паленой шерсти, распространяющиеся далеко за пределы квартиры. 20 декабря двери квартиры Константина вскрыли, а 13 собак вывезли в приют. Мужчину доставили в Дзержинский отдел полиции, чтобы взять объяснение и показать Константина медикам. Соседи надеялись, что неприятный жилец вернется домой не раньше, чем через пару месяцев, но вышло иначе.