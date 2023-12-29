Манул продемонстрировал новую технику постановки лапки на хвост — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Манулы в Новосибирском зоопарке могут греть не только две лапы на хвосте сразу, но и по очереди. Такую новую технику продемонстрировал посетителям один из диких котов.
— Котенок манула Евы хвостом сначала помахал, а потом поставил на него лапку, — отметил Сергей Ильтяков, постоянный гость Новосибирского зоопарка.
Он снял забавное видео.
Как объяснил Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка, манулы ставят лапки на хвостик для того, чтобы их греть, не соприкасаясь с холодной землей или снегом.
В последнюю неделю 2023 года в Новосибирске очень тепло. Ставить сразу обе лапки на хвост нет нужды.
В начале декабря в Новосибирском зоопарке рассадили манулов по новым вольерам. Дикие коты полностью готовы к морозам — нарядились в теплые шубки.