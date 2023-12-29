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Манул продемонстрировал новую технику постановки лапки на хвост — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Любуемся на дикого кота, превратившегося в пушистый шар

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В потепление манулы ставят по одной лапке на хвост

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Манулы в Новосибирском зоопарке могут греть не только две лапы на хвосте сразу, но и по очереди. Такую новую технику продемонстрировал посетителям один из диких котов.

— Котенок манула Евы хвостом сначала помахал, а потом поставил на него лапку, — отметил Сергей Ильтяков, постоянный гость Новосибирского зоопарка.

Он снял забавное видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Как объяснил Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка, манулы ставят лапки на хвостик для того, чтобы их греть, не соприкасаясь с холодной землей или снегом.

В последнюю неделю 2023 года в Новосибирске очень тепло. Ставить сразу обе лапки на хвост нет нужды.

В начале декабря в Новосибирском зоопарке рассадили манулов по новым вольерам. Дикие коты полностью готовы к морозам — нарядились в теплые шубки.

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