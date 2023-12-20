Россельхознадзор ответил, в каких условиях живут звери на пони-ферме — читатели переживали за них в морозы

В ведомстве отметили также, что правила и требования к условиям содержания кроликов — например размеры клеток для них и виды подстилок, будут регламентироваться приказом Минсельхоза, который вступает в силу с 1 сентября 2024 года.



Ранее НГС писал о том, как обедает снежный барс. Он вышел на трапезу в Новосибирском зоопарке.

