Россельхознадзор ответил, в каких условиях живут звери на пони-ферме — читатели переживали за них в морозы

В региональном Россельхознадзоре рассказали, в каких условиях содержатся животные на пони-ферме «Серебряная подкова» на территории парка Кирова в Ленинском районе Новосибирска. До этого читательница НГС Алина обратилась в редакцию во время сильных морозов — ей показалось, что животные мерзнут в своих вольерах. НГС проверил состояние животных и пообщался с владельцами.
— По информации Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, в парке Кирова действует центр иппотерпии «Серебряная подкова». Центр имеет лицензию на содержание и использование животных в зоосадах. Ее выдал Россельхознадзор 10 января 2022 года, — сообщили в ведомстве.
Специалисты во время оценки соответствия лицензионным требованиям установили, что условия содержания животных соответствуют постановлению Правительства РФ «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».
В ведомстве отметили также, что правила и требования к условиям содержания кроликов — например размеры клеток для них и виды подстилок, будут регламентироваться приказом Минсельхоза, который вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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