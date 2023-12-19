«Кушает и чавкает»: снежный барс вышел на обед в Новосибирском зоопарке — посмотрите на его огромный хвост

В Новосибирском зоопарке снежный барс попал на видео, когда вышел пообедать. Кадры показала постоянная посетительница Анна Новикова.

На видео можно наблюдать за тем, как ирбис Саян долго сидит у миски, а потом аккуратно ест. За кадром посетительница комментирует, что снежный бар «кушает и чавкает». Также Анне Новиковой удалось снять то, как дикий кот зевает и отряхивается.