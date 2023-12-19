«Кушает и чавкает»: снежный барс вышел на обед в Новосибирском зоопарке — посмотрите на его огромный хвост

В Новосибирском зоопарке снежный барс попал на видео, когда вышел пообедать. Кадры показала постоянная посетительница Анна Новикова.
На видео можно наблюдать за тем, как ирбис Саян долго сидит у миски, а потом аккуратно ест. За кадром посетительница комментирует, что снежный бар «кушает и чавкает». Также Анне Новиковой удалось снять то, как дикий кот зевает и отряхивается.
Снежные барсы обитают в горах Центральной Азии, на высоте до 5000 метров. В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» указано, что в городе их содержат с 1964 года. В природе угрозу для ирбисов представляет человек. Браконьеры расставляют петли на кабаргу (парнокопытное), и в них часто попадают снежные барсы.
Ирбисы живут в скалистой местности, поэтому они научились хорошо прыгать — животные могут совершать прыжки на высоту до 14 метров. Из-за окраса, который служит камуфляжем, их называют «кошками-призраками».
— Ирбисы — самые настоящие хищники, готовые съесть любое мясо, которое попадется им на пути. Их нисколько не смутят крупные размеры добычи, зачастую втрое превышающие их собственные. Основная пища ирбисов — сибирские горные козлы и архары, винторогие козлы, олени, кабаны. Среди более мелкой добычи — сурки, зайцы, пищухи, различные виды птиц, — пишет сообщество «Новосибирского зоопарка».
В отличие от других представителей семейства кошачьих, ирбисы не умеют рычать. В основном они издают урчащие, шипящие, мяукающие, завывающие и фыркающие звуки.
В начале декабря телеграм-канал зоопарка опубликуовал видео с зевающим ирбисом. Посмотрите на эти милые кадры.