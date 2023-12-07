Зевает и наводит красоту: новосибирский зоопарк показал видео с милым хищным котом

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с одним из обитателей — снежным барсом (он же — ирбис). На кадрах животное зевает и умывается. Посмотрите на эти милые кадры.
— Снежный барс — самый скрытный представитель кошачьих. Ловкая, мускулистая, дымчато-серая кошка с невероятно длинным и пушистым хвостом отлично адаптирована к жизни в суровых условиях, — пишет Telehram-канал зоопарка.
На странице зоопарка во «ВКонтакте» рассказывают, что снежный барс — единственная крупная кошка, которая живет только в горных массивах. Ирбисы обитают на Алтае, Гималаях, Восточном Тибете, горной системе Тянь-Шань. Снежный барс — исчезающий вид. На территории 12 стран живет около 4000 этих животных. Ирбис внесен в Красную книгу.
Снежные барсы встречаются в Республике Алтай, и иногда попадают в видеоловушки Сайлюгемского национального парка. Посомтрите, как животные выглядят в естественной среде.