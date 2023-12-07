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Зевает и наводит красоту: новосибирский зоопарк показал видео с милым хищным котом

Посмотрите, как умывается снежный барс

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Ирбисы — скрытные животные

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Новосибирский зоопарк опубликовал видео с одним из обитателей — снежным барсом (он же — ирбис). На кадрах животное зевает и умывается. Посмотрите на эти милые кадры.

— Снежный барс — самый скрытный представитель кошачьих. Ловкая, мускулистая, дымчато-серая кошка с невероятно длинным и пушистым хвостом отлично адаптирована к жизни в суровых условиях, — пишет Telehram-канал зоопарка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирский зоопарк / Telegram

На странице зоопарка во «ВКонтакте» рассказывают, что снежный барс — единственная крупная кошка, которая живет только в горных массивах. Ирбисы обитают на Алтае, Гималаях, Восточном Тибете, горной системе Тянь-Шань. Снежный барс — исчезающий вид. На территории 12 стран живет около 4000 этих животных. Ирбис внесен в Красную книгу.

Снежные барсы встречаются в Республике Алтай, и иногда попадают в видеоловушки Сайлюгемского национального парка. Посомтрите, как животные выглядят в естественной среде.

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