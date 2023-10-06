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СрочноСнежные барсы разломали видеоловушку на Алтае
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«У вандала шерсть взъерошена»: снежные барсы сломали видеоловушку на Алтае — видео нападения

Такое поведение объяснили любопытством животных

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Снежные барсы были в хорошем настроении и решили поиграть

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В Республике Алтай котята снежного барса сломали видеоловушку. Это произошло в Сайлюгемском национальном парке.

Камеру в заповеднике установили 1 июля в горах, в долине реки Талдура. Ее поставили сотрудники нацпарка. В начале сентября на запись попала охота котят барса на видеоловушку. Они вышли на поляну, один из них обнюхал камеру, свалил лапой и начал катать по земле. Как объяснили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка, камера сделала последние смазанные кадры и выключилась. Игра котят попала на запись резервной видеоловушки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Илья Труханов / Сайлюгемский национальный парк

— У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение обычно. Звери сыты и игривы, а тут на пути как раз попался новый незнакомый предмет, — рассказали в пресс-службе.

В нацпарке отметили, что это первый случай, когда снежные барсы, ломающие камеру, зафиксировали не стандартные фотоловушки, а полноформатная профессиональная камера. Ее установили сотрудники парка и член Попечительского совета, фотограф дикой природы и бизнесмен Илья Труханов.

В августе в национальном парке на видео попал ирбис со светящимися глазами. Сотрудник заповедника объяснил, почему возникает такой эффект.

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Национальный паркРеспублика АлтайСнежный барсИрбис
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