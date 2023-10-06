«У вандала шерсть взъерошена»: снежные барсы сломали видеоловушку на Алтае — видео нападения

В Республике Алтай котята снежного барса сломали видеоловушку. Это произошло в Сайлюгемском национальном парке.



Камеру в заповеднике установили 1 июля в горах, в долине реки Талдура. Ее поставили сотрудники нацпарка. В начале сентября на запись попала охота котят барса на видеоловушку. Они вышли на поляну, один из них обнюхал камеру, свалил лапой и начал катать по земле. Как объяснили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка, камера сделала последние смазанные кадры и выключилась. Игра котят попала на запись резервной видеоловушки.