«У вандала шерсть взъерошена»: снежные барсы сломали видеоловушку на Алтае — видео нападения

В Республике Алтай котята снежного барса сломали видеоловушку. Это произошло в Сайлюгемском национальном парке.
Камеру в заповеднике установили 1 июля в горах, в долине реки Талдура. Ее поставили сотрудники нацпарка. В начале сентября на запись попала охота котят барса на видеоловушку. Они вышли на поляну, один из них обнюхал камеру, свалил лапой и начал катать по земле. Как объяснили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка, камера сделала последние смазанные кадры и выключилась. Игра котят попала на запись резервной видеоловушки.
— У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение обычно. Звери сыты и игривы, а тут на пути как раз попался новый незнакомый предмет, — рассказали в пресс-службе.
В нацпарке отметили, что это первый случай, когда снежные барсы, ломающие камеру, зафиксировали не стандартные фотоловушки, а полноформатная профессиональная камера. Ее установили сотрудники парка и член Попечительского совета, фотограф дикой природы и бизнесмен Илья Труханов.
В августе в национальном парке на видео попал ирбис со светящимися глазами. Сотрудник заповедника объяснил, почему возникает такой эффект.