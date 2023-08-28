Включил дальний: ирбис со светящимися глазами попал в видеоловушку на Алтае

В Республике Алтай снежный барс попал в видеоловушку в Сайлюгемском национальном парке. Лучи от камеры отразились от глаз животного, поэтому на кадрах кажется, что у ирбиса светятся глаза.
Денис Гуляев, заместитель директора по развитию приоритетных направлений национального парка «Сайлюгемский», объяснил, почему произошел такой эффект. Его слова цитирует пресс-служба нацпарка:
— Мы привыкли, что глаза ирбисов на ночных кадрах ярко светятся, но тут эффект получился слишком ярким, мы не могли не поделиться этим забавным видео. Глаза кошачьих, конечно, никаких лучей не испускают, они отражают свет: внутренняя оболочка глаза покрыта прозрачными клетками. Также светятся глаза и других ночных животных, даже у человека на фотографиях наблюдается эффект красных глаз. Так что мистики и магии тут нет, только красота.
В нацпарке предполагают, что попавший в видеоловушку барс — самец, который обычно появляется рядом с границами парка. Но на территории «Сайлюгемского» больше добычи, поэтому он наверняка заходит и туда. В таком случае его маршрут пересекается с территорией самца ирбиса по имени Юнчи.
— Скорее всего, доминантный самец Юнчи не будет рад новому соседству и попытается прогнать соперника, — считает Денис Гуляев.
В парке уточнили, что охота на ирбисов запрещена, потому что вид уязвим. В Горном Алтае обитают около 43 снежных барсов, 24 из них — на территории Сайлюгемского нацпарка.
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