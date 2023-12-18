«Видели, как его скинули с 5-го этажа»: в новосибирском поселке спасают пса Черныша, который валялся окровавленным на дороге

Окровавленного пса нашли прохожие в микрорайоне Светлый поселка Октябрьский в воскресенье, 17 декабря.

— На дороге лежала собака, вокруг кровь и дети. Думали, ее сбила машина. Стали кидать в местные группы фото, там написали, что видели, как эту собаку выкинули с 5-го этажа. Я сбегала домой, принесла плед. Переложили пса. Неравнодушная женщина на своей машине повезла нас с собакой к ветеринару. Потом на рентген. Оказалось, передние лапы обе сломаны, — возмущена сибирячка Евгения.

