«Видели, как его скинули с 5-го этажа»: в новосибирском поселке спасают пса Черныша, который валялся окровавленным на дороге

В Новосибирской области ветеринарные врачи спасают пса Черныша, которого, по заявлениям местных жителей выкинули с 5-го этажа.
Окровавленного пса нашли прохожие в микрорайоне Светлый поселка Октябрьский в воскресенье, 17 декабря.
— На дороге лежала собака, вокруг кровь и дети. Думали, ее сбила машина. Стали кидать в местные группы фото, там написали, что видели, как эту собаку выкинули с 5-го этажа. Я сбегала домой, принесла плед. Переложили пса. Неравнодушная женщина на своей машине повезла нас с собакой к ветеринару. Потом на рентген. Оказалось, передние лапы обе сломаны, — возмущена сибирячка Евгения.
Собаку в ветеринарную клинику отвезла местная жительница Татьяна. По ее словам, в местных пабликах для животного собирают деньги на лечение. Татьяна отметила, что у пса перелом мизинца на одной лапе, на второй — вывих, лучезапястный перелом, отек. Также у собаки внутреннее кровотечение брюшной полости.
— Если дополнительного кровотечения не будет, других осложнений, и Черныш выдержит наркоз, ему сегодня репозицию под наркозом сделают, загипсуют его, и мы его заберем, — отметила Татьяна.
Женщины надеются найти и наказать обидчика пса.
— В отдел МВД России по Мошковскому району Новосибирской области действительно поступало сообщении об обнаружении собаки с травмами под окнами одного из домов. Известно, что местные жители доставили животное в ветеринарную клинику. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили НГС в областном главке полиции.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске сделали сложнейшую операцию ежику. Он травмировал половой орган об опилки.